Коронавирус, Холостячка, Google Класс: что украинцы искали чаще всего в Google в 2020

коронавирус, карантин / Фото Reuters

Украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Вдобавок украинцы чаще всего интересовались покупкой медицинских масок и респираторов, узнавали: что такое пандемия и дефолт, как сшить маску и сделать антисептик для рук и почему горит Австралия, а доллар растет.

Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Украине выглядит так (запросы представлены ы на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Утраты:

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Сериал:

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

Бумажный дом / Netflix

Покупка:

Маска медицинская

Пульсоксиметр

Респиратор

iPhone 12

Антисептик

Глицерин

Парацетамол

Картина по номерам

Кварцевая лампа

Кислородный концентратор

Вопрос: "Як?/Как?"

как сшить маску

как сделать антисептик для рук

как лечить коронавирус

как передается коронавирус

как правильно носить маску

как умерла Свинка Пеппа

как выйти замуж

как вернуть обоняние

как сделать всё хорошо

как удалить аккаунт в инстаграм

Персона:

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

Алексей Навальный / Reuters

Фильм:

Заражение

Малефисента 2

После 2

Холодное сердце 2

Скажене весілля 2

Джентльмены

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2

Паразиты

Отель "Белград"

Форд против Феррари

ТВ-шоу:

Холостячка

Холостяк 10

Танці з зірками

Оскар 2020

Супермама

Супер топ-модель по-українськи

Голос країни 2020

Евровидение 2020

Від пацанки до панянки

Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Чому?/Почему?"

почему горит Австралия

почему растет доллар

почему нельзя дарить часы

почему не работает тик ток

почему выбивает вайбер

почему болит грудь

почему хасиды едут в Умань

почему нельзя спать напротив зеркала

почему уволили Богдана

почему в Италии так много заболевших

Книга:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт

365 дней – Бланка Липинская

Гордость и предубеждение – Джейн Остин

Ведьмак – Анджей Сапковский

Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн

1984 – Джордж Оруэлл

Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман

Оно – Стивен Кинг

Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир

После – Анна Тодд

Книга "Маленькие женщины" / Эксмо

Ранее популярный журнал Time назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.