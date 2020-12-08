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Коронавирус, Холостячка, Google Класс: что украинцы искали чаще всего в Google в 2020

8 декабря 2020, 17:08

Компания Google представила самые частые запросы в Украине за уходящий год.

коронавирус, карантин
коронавирус, карантин / Фото Reuters

Украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Вдобавок украинцы чаще всего интересовались покупкой медицинских масок и респираторов, узнавали: что такое пандемия и дефолт, как сшить маску и сделать антисептик для рук и почему горит Австралия, а доллар растет.

Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Украине выглядит так (запросы представлены ы на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Утраты:

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Сериал:

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки
Бумажный дом
Бумажный дом / Netflix

Покупка:

  • Маска медицинская
  • Пульсоксиметр
  • Респиратор
  • iPhone 12
  • Антисептик
  • Глицерин
  • Парацетамол
  • Картина по номерам
  • Кварцевая лампа
  • Кислородный концентратор

Вопрос: "Як?/Как?"

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать всё хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм

Персона:

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш
Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Фильм:

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель "Белград"
  • Форд против Феррари

ТВ-шоу:

  • Холостячка
  • Холостяк 10
  • Танці з зірками
  • Оскар 2020
  • Супермама
  • Супер топ-модель по-українськи
  • Голос країни 2020
  • Евровидение 2020
  • Від пацанки до панянки
  • Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

  • что такое пандемия
  • что такое коронавирус
  • что такое локдаун
  • что такое дефолт
  • что такое ауф
  • что такое снюс
  • что такое краш
  • что такое кринж
  • что такое карантин выходного дня
  • что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Чому?/Почему?"

  • почему горит Австралия
  • почему растет доллар
  • почему нельзя дарить часы
  • почему не работает тик ток
  • почему выбивает вайбер
  • почему болит грудь
  • почему хасиды едут в Умань
  • почему нельзя спать напротив зеркала
  • почему уволили Богдана
  • почему в Италии так много заболевших

Книга:

  • Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  • 365 дней – Бланка Липинская
  • Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  • Ведьмак – Анджей Сапковский
  • Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  • 1984 – Джордж Оруэлл
  • Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  • Оно – Стивен Кинг
  • Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  • После – Анна Тодд
Книга "Маленькие женщины" / Эксмо

Ранее популярный журнал Time назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.

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