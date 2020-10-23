"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон

Huawei представила новый смартфон

Свой флагманский смартфон Mate 40 представила компания Huawei - гаджет имеет более усовершенствованный процессор, чем будущий iPhone от Apple, похвастался производитель.

Чип Kirin 9000 разработали с использованием того же 5-нанометрового процесса, и у американского конкурента, но он содержит на миллиарды транзисторов больше. Поэтому китайская компания утверждает, что ее телефоны - мощнее.

"Ожидается, что спрос на серию Mate 40 будет высоким, но дефицит чипов из-за санкций США, вероятно, ограничит общее количество новых смартфонов, которые Huawei может производить", - уверен аналитик Canalys.

Дисплей

Базовый Mate 40 можно приобрести за 899 евро (1049 долларов). Диагональ его OLED-дисплея составляет 6,5 дюйма.

Три дорогие версии - стоимостью до 2295 евро - имеют 6,8-дюймовые OLED-дисплеи.

Экраны всех версий с частотой 90 Гц способны показывать 90 кадров в секунду. Это больше, чем в новейших iPhone от Apple, но меньше, чем у Samsung серии S20.

Среди технологических "фишек" линейки смартфонов:

базовый Mate 40 имеет одну селф-камеру и тройную камеру на задней панели (с обычным и широкоугольным модулями и телеобъектив) ;

Mate 40 Pro получил четыре камеры на задней панели. Он может похвастаться 3d датчиком с распознаванием лица, сверхширокоугольным модулем и телеобъектив с улучшенными характеристиками

Mate 40 Pro + имеет четвертую заднюю камеру с суперзумом и пятую камеру с датчиком глубины для улучшения снимков малой глубинной резкости

Porsche Design Mate 40 получил инфракрасный датчик для измерения температуры

Компания планирует продавать модель Pro только за пределами Китая, где он будет стоить около 1440 долларов.

Одним из нововведений стало оснащение сверхширокоугольной камеры каждой модели так называемой "линзой свободной формы", что, по словам Huawei, решило проблему искажения изображения.

Дополнительная функция eyes-on-device (взгляд на устройство) включает экран только, когда чувствует, что на него смотрят. Это позволяет уменьшить энергопотребление телефона, говорят в Huawei.

Приложений не будет

Чип Kirin 9000 содержит встроенный модем 5G, который позволяет увеличить срок службы батареи по сравнению с конкурентами.

Mate 40 Pro работать без подзарядки примерно на 25% дольше, чем Samsung Note 20 Ultra +, хотя у него и большая батарея.

В Huawei сообщили, что использовали дополнительную процессорную мощность для создания изображений в замедленном режиме со скоростью 240 кадров в секунду с двух камер одновременно.

Компания также похвасталась, что мощный чип позволяет ее устройствам создавать графику с лучшей детализацией и световыми эффектами.

Однако некоторых игр, в частности Call of Duty Mobile, будет не на устройствах из-за отсутствия доступа к технологиям Google, зато будут доступны другие, хотя и без опции внутриигровых платежей.

Большинство приложений Android можно установить с помощью поискового инструмента Petal, даже если они не отражаются в магазине приложений Huawei.

Многих банковских программ, eBay и британской Tesco Groceries также не будет, а вместо этого будет стоять ярлык, запускать их вебсайты. Приложение Sky News также недоступен, однако Huawei успокоила, что он скоро появится.

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