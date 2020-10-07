Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam

Baldur's Gate 3 / скриншот из игры

Сегодня в Steam Early Access вышла незаконченная версия третьей части знаменитой ролевой игры серии Baldur's Gate от студии Larian Studios.

Многие пользователи уже оценили игру, и она им очень понравилась. На момент публикации новости у Baldur's Gate III более 2,4 тысяч пользовательских рецензий в Steam, 80% которых являются положительными.

Как заявил глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke), продажи Baldur’s Gate III "Безумные, и это только ранний доступ!". Конкретных цифр разработчик не назвал, но сторонняя статистика подтверждает огромный успех.

Многие обзоры сводятся к восторженным возгласам о том, что фанаты наконец-то дождались продолжения легендарной классической ролевой игры. Впрочем, есть отзывы, где говорится о том, что серьёзных технических проблем пока хватает, но по меркам "Раннего доступа" техническое состояние проекта приемлемо. Игра, как и ожидалось, впечатляет большой свободой действий и многочисленными возможностями.

Об успешном старте проекта свидетельствует и тот факт, что в течение дня в определенный момент в игру одновременно играло более 70 тысяч человек. Baldur's Gate III взобралась на 10-ое место в списке самых популярных игр в Steam, оставив позади таких мастодонтов, как Left 4 Dead 2, Rocket League, Fall Guys и Dead by Daylight.

Для украинской аудитории игра продается за 899 гривен. Для России - 1999 рублей.

Ранее стало известно, что польская студия CD Project Red отправила свой ожидаемый долгострой Cyberpunk 2077 "на золото" - иными словами, больше переносов игры не будет, и RPG выйдет в ранее запланированную дату.