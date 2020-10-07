УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam

7 октября 2020, 14:40

Похоже, даже разработчики не ждали такого успеха.

Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3 / скриншот из игры

Сегодня в Steam Early Access вышла незаконченная версия третьей части знаменитой ролевой игры серии Baldur's Gate от студии Larian Studios.

Многие пользователи уже оценили игру, и она им очень понравилась. На момент публикации новости у Baldur's Gate III более 2,4 тысяч пользовательских рецензий в Steam, 80% которых являются положительными.

Как заявил глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke), продажи Baldur’s Gate III "Безумные, и это только ранний доступ!". Конкретных цифр разработчик не назвал, но сторонняя статистика подтверждает огромный успех.

Многие обзоры сводятся к восторженным возгласам о том, что фанаты наконец-то дождались продолжения легендарной классической ролевой игры. Впрочем, есть отзывы, где говорится о том, что серьёзных технических проблем пока хватает, но по меркам "Раннего доступа" техническое состояние проекта приемлемо. Игра, как и ожидалось, впечатляет большой свободой действий и многочисленными возможностями.

Об успешном старте проекта свидетельствует и тот факт, что в течение дня в определенный момент в игру одновременно играло более 70 тысяч человек. Baldur's Gate III взобралась на 10-ое место в списке самых популярных игр в Steam, оставив позади таких мастодонтов, как Left 4 Dead 2, Rocket League, Fall Guys и Dead by Daylight.

Для украинской аудитории игра продается за 899 гривен. Для России - 1999 рублей.

Ранее стало известно, что польская студия CD Project Red отправила свой ожидаемый долгострой Cyberpunk 2077 "на золото" - иными словами, больше переносов игры не будет, и RPG выйдет в ранее запланированную дату.

Baldur's Gate 3 Steam
Сейчас вы просматриваете новость «Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:00
Заставил отжиматься и ударил: нацгвардеец убил сослуживца в Вышгороде
14:58
У Путина объяснили позицию Москвы о помощи Армении по Нагорному Карабаху Видео
14:55
Отношение украинцев к России стало хуже – новый опрос
14:53
Выпадают волосы: трихологи посоветовали три продукта, которые "оберегают" шевелюру Видео
14:40
Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam Видео
14:27
Ученые узнали, насколько опасным может быть кашель курильщика Видео
14:24
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
14:07
В Украине начали выдавать электронные медзаключения: что важно знать
14:00
Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе Видео
13:39
Россия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
13:35
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему вспыхнул Нагорный Карабах Видео
13:13
Борщ собрались объявить культурным наследием Украины Видео
13:06
На проспекте Бандеры ограничили движение из-за капремонта
12:45
Добкин сказал, кто мог согнать Януковича Видео
12:40
Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность Видео
12:40
В России снимают Чебурашку с бюджетом голливудского блокбастера
12:39
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
12:21
Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2 Видео
12:08
Депутаты предлагают штрафовать каналы за отрицание войны с РФ
12:06
РосСМИ ко дню рождения Путина опубликовали его "оду" самому себе
11:53
Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие
11:49
"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь
11:35
Зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже - супруга Видео
11:26
Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог Видео
11:23
Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина Видео
11:18
"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе Видео
11:02
Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов Видео
11:00
Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты Видео
10:44
Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ Видео
10:41
О будущем президенте Украины мнение
10:29
Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок
10:27
Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию Видео
10:19
Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий Видео
10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
08:23
"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина Видео
08:05
По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине
07:58
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
07:15
Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе в самый пикантный момент
07:01
Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине Видео
06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане мнение
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять