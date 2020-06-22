Ланет "лег": что произошло у провайдера

В понедельник "лег" Ланет / Скриншот с lanet.ua

Киевский интернет-провайдер Ланет оказался в центре внимания – в понедельник, 22 июня, он перестал работать, сайт не грузился, а основной телефон был вне зоны доступа.

У пользователей Ланета в Подольском районе на территории жилого массива Виноградарь Интернет перестал работать около 11 часов, рассказал Главреду юзер.

После того, как Интернет от Ланета перестал работать, собеседник начал пользоваться мобильным Интернетом и попытался зайти на сайт провайдера, однако он не работал – на странице появлялась информация о 502 ошибке.

Потом пользователь не смог дозвониться к провайдеру и решил зайти на страницу Ланета в Facebook.

На странице в соцсети провайдера появилось сообщение от еще одного пользователя о таких же проблемах – не работает Интернет, не работает телефон и не грузится сайт.

В скором времени жалоба со страницы была удалена, но появилась информация от Ланета о причине проблемы.

"Уважаемые абоненты Сети Ланет! К сожалению, возникла аварийная ситуация на центральном участке нашей сети. Поэтому существуют сложности с доступом к услуге Интернет. Наши специалисты уже занимаются устранением неисправности. Ориентировочный срок восстановления штатного режима работы пока неизвестен…", – говорится в сообщении.

Позже провайдер добавил, что работа Интернета была возобновлена в 11:10.

/ facebook.com/lanetua

Ранее сообщалось, что 7 июня произошел серьезный сбой в работе мессенджера Telegram. Мессенджер завис, не грузил каналы, нельзя было отправить сообщения.