Легендарная игра Хидео Кодзимы будет недоступна на PS5

P.T. / Silent Hill

P.T. — играбельный тизер ныне уже несуществующего хоррора Silent Hills от Kojima Productions — не будет доступен на консоли PlayStation 5 по обратной совместимости. Об этом представители Konami сообщили порталу GamesRadar+.

По словам вице-президента Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan), 99% протестированных игр с PlayStation 4 будут совместимы с PlayStation 5. P.T. в их число не войдёт, так как больше не поддерживается издателем — игру банально убрали из магазина PS Store.

"Контент не будет доступен в PS Store, поэтому пользователи не смогут загрузить его через функцию обратной совместимости на PS5", — говорится в официальном комментарии.

Однако игроки, как уже подтвердила Sony, смогут перенести на PS5 всю библиотеку PS4 через LAN-провод или по Wi-Fi. То есть как минимум у тех, у кого всё ещё установлена P.T. на PS4, есть возможность перенести игру на некстген-консоль. Впрочем, таких осталось немного.

Напомним, что анонс и последующий релиз P.T. состоялся в рамках пресс-конференции Sony на выставке Gamescom 2014. Тизер представлял собой хоррор-головоломку, разгадку которой нашли в тот же день. Как оказалось, P.T. являлась анонсом Silent Hills от легендарного разработчика Хидео Кодзимы и режиссёра Гильермо дель Торо, а образ главного героя предоставил создателям актёр Норман Ридус, известный по роли Дэрила в сериале "Ходячие мертвецы".

Весной 2015-го компания Konami объявила об отмене игры. Впрочем, не все еще потеряно для поклонников культовой франшизы — ранее в этом году в сети появились слухи о том, что компании договорились о создании полной версии Silent Hills.