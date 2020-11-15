Lego или PS5? Анонсирован самый большой набор за всю историю компании по цене "некст-гена"

LEGO Colosseum / 9036 деталей

Датская компания LEGO Group показала крупнейший в своей истории набор – это модель римского Колизея, одного из самых популярных и известных туристических мест в мире, построенного в 72-80 годах нашей эры для проведения турниров, гладиаторских боев и других видов "развлечений".

Конструктор насчитывает порядка 9036 деталей, что на полторы тысячи больше, чем у предыдущего рекордсмена – модели звездолета "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн", вышедшего в 2017 году. В собранном виде Лего-модель римского амфитеатра располагает следующими габаритами: 59 сантиметров в длину, 52 сантиметра в ширину и 27 сантиметров в высоту.

"Как поклонникам Лего, так и почитателям истории не нужно заглядывать дальше своей гостиной, чтобы проникнуться итальянской истории, так как эта модель является поистине подлинным воссозданием могучего Колизея – с множеством реальных деталей, которые помогут строителям в точности воплотить данное знаменитое здание в жизнь", – рассказали в Lego.

Как и оригинальный Колизей, этот набор состоит из 3-х ярусов аркад, опирающихся на колонны дорического, ионического и коринфского ордера. Для проектирования колонн из кубиков Лего-творцам пришлось придумать новые, нетипичные для конструктора, детали, что позволило передать аутентичный вид.

Продажи Lego Colosseum стартуют 27 ноября, в Чёрную пятницу, по всему миру, в том числе в Украине. Стоимость – 15 999 грн.