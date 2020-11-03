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Лучшая игра 2021 года — тестер поделились впечатлениями о многоожидаемой игре для PS5

3 ноября 2020, 19:25

Рагнарёк приближается.

God of War: Ragnarok / PS5

Тестировщик и дизайнер пользовательского интерфейса из Sony Santa Monica Studio подогрел ожидание поклонников серии God of War, заявив, что новая игра про Кратоса имеет все шансы стать лучшей игрой 2021 года.

Об этом представитель студии написал на своей твиттер-страничке. Сообщение впоследствии было удалено, но некоторые пользователи и издания успели его заметить и распространить по Всемирной паутине.

"Сегодня, играя в God of War 2018, испытываю сюрреалистические чувства. Никогда бы не подумал, что я буду заниматься разработкой игр в той или иной форме. Мы работаем над чем-то по-настоящему особенным и безумным... пора готовиться в Лучшей игре 2021 года", — поделился своими впечатлениями тестер.

Подробностей об игре пока нет. На данный момент нам известно лишь то что игра выйдет в 2021 году. Она точно появится на консоли нового поколения PS5, а вот релиз на "старичке" PlayStation 4 под вопросом, хотя Sony и решила выпускать на консоли текущего поколения ряд эксклюзивов PS5.

Ранее в сети появилась возможная дата релиза игры.

Sony God of War PlayStation 5 God of War: Ragnarok
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