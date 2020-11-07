"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка"

Spider-Man: Miles Morales / PS5

В сети появились оценки приключенческого боевика в открытом мире Spider-Man: Miles Morales от студии Insomniac Games. После публикации 60 обзоров средний балл игры равняется 85/100 по данным Metacritic.

Западные обозреватели в один голос хвалят игру за хорошо проработанную историю, улучшенную реализацию полётов на паутине, динамичные сражения, хорошо поставленные битвы с боссами и нескучные побочные поручения. Некоторые рецензенты называют Spider-Man: Miles Morales лучшей игрой о Человеке-пауке в истории. Многие отмечают, что версия игры для консоли нового поколения PS5 – это технический джаггернаут, который продолжает и продолжает впечатлять.

Что касается недостатков и моментов, способных вызвать смешанные чувства, то обозреватели обращают внимание на непродолжительную по сравнению со Spider-Man кампанию и однотипные анимации добиваний.

Впрочем, рецензенты сходятся во мнении, что недочёты очень легко игнорировать, поскольку достоинств у проекта гораздо больше – многие уже успели окрестить игру "лучшим стартовым эксклюзивом в истории запуска домашней консоли PlayStation".

Spider-Man: Milse Morales – прямое продолжение оригинальной игры, которое будет удерживать фокус на приключениях чернокожего паренька из Бруклина по имени Майлз Моралес. Но повествование не обойдется и без всеми любимого Питера Паркера, несмотря на то, что он не будет играбельным персонажем.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года для PS5. Версия для PS4 выйдет чуть раньше – 12 ноября. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5. В PS Store уже доступен предзаказ за 1699 гривен.

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