УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка"

7 ноября 2020, 10:59

Приключения Майлза Моралеса выйдут уже на следующей недели.

Spider-Man: Miles Morales / PS5

В сети появились оценки приключенческого боевика в открытом мире Spider-Man: Miles Morales от студии Insomniac Games. После публикации 60 обзоров средний балл игры равняется 85/100 по данным Metacritic.

Западные обозреватели в один голос хвалят игру за хорошо проработанную историю, улучшенную реализацию полётов на паутине, динамичные сражения, хорошо поставленные битвы с боссами и нескучные побочные поручения. Некоторые рецензенты называют Spider-Man: Miles Morales лучшей игрой о Человеке-пауке в истории. Многие отмечают, что версия игры для консоли нового поколения PS5 – это технический джаггернаут, который продолжает и продолжает впечатлять.

Что касается недостатков и моментов, способных вызвать смешанные чувства, то обозреватели обращают внимание на непродолжительную по сравнению со Spider-Man кампанию и однотипные анимации добиваний.

Впрочем, рецензенты сходятся во мнении, что недочёты очень легко игнорировать, поскольку достоинств у проекта гораздо больше – многие уже успели окрестить игру "лучшим стартовым эксклюзивом в истории запуска домашней консоли PlayStation".

Spider-Man: Milse Morales – прямое продолжение оригинальной игры, которое будет удерживать фокус на приключениях чернокожего паренька из Бруклина по имени Майлз Моралес. Но повествование не обойдется и без всеми любимого Питера Паркера, несмотря на то, что он не будет играбельным персонажем.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года для PS5. Версия для PS4 выйдет чуть раньше – 12 ноября. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5. В PS Store уже доступен предзаказ за 1699 гривен.

Напомним, ранее мы собрали для вас ключевые моменты о PlayStation 5, которая поступит в продажу на территории Украины 19-го ноября.

Sony Spider-Man PlayStation 5 Spider-Man: Miles Morales
Сейчас вы просматриваете новость «"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка"». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:24
Украина обвинила Путина в провокации из-за указа по Донбассу
11:08
Из-за эпидемии коронавируса Словакия закрывает границу с Украиной Видео
11:00
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
10:59
"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка" Видео
10:52
В России на вечеринке застрелили четырех человек
Реклама
10:40
Свободные экономические зоны на Донбассе и западной Украине – это туфта мнение
10:26
Коронавирус в Украине: иммунолог объяснил, как узнать реальное число больных в сутки Видео
10:21
Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе Видео
10:20
Что известно о новом iPhone 13: в сети появились первые подробности
10:10
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
09:43
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
09:39
Советники Трампа предложили ему готовиться к фиаско на президентских выборах - WP Видео
09:01
Коронавирус привел Киев к порогу красной зоны и немного остепенился: свежая статистика Видео
08:55
Главврач Омской больницы, в которой лечили Навального, получил высокую должность Видео
08:35
Избрание "половинчатого президента": на какую катастрофу в США указали эти выборы мнение
08:26
В Украине из-за коронавируса наступил коллапс – эпидемиолог Видео
08:22
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев COVID-19 Видео
08:00
Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото Видео
07:54
Врач назвал самый угрожающий симптом коронавируса Видео
07:24
Война за Белый дом: Байден уверенно заявил, что выиграет президентскую гонку Видео
Реклама
07:03
"Близняшки вышли погулять": Миша Романова засветила грудь
06:54
Байден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революции мнение
06:33
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
06:05
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
05:50
День мужчин – стильные поздравления в прозе, в стихах и картинки с Днем мужчин
05:32
Эксперт объяснил, почему отказ Украины от Минских соглашений станет победой Кремля Видео
05:32
Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения
05:15
Силовики пошли против Лукашенко: в Беларуси заявили об уникальной ситуации Видео
05:13
Ученые узнали, чем опасен для тела обычный рис Видео
04:45
Открытки с Дмитриевской родительской субботой и христианские напутствия
04:30
Последняя надежда: дипломат объяснил, что спасет Трампа от поражения Видео
04:11
Прививка от гриппа способна защитить и от COVID-19 - ученые
03:36
Обзоры PS5 – лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей Видео
03:09
Найдено новое эффективное лекарство против коронавируса Видео
02:45
"Изврат": Светлана Бондарчук обнажила грудь на провокационном фото
02:30
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва, обновление души и рабочие успехи Видео
02:04
Медсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу
01:30
Баку перерезал "дорогу жизни": эксперт объяснил поражение Еревана в битве за Карабах Видео
01:00
Соцсеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
00:39
Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила Видео
Реклама
00:20
Потеря обоняния при COVID-19​: врачи назвали причину Видео
06 ноября, пятница
23:59
У Порошенко от коронавируса умирает теща
23:45
Холостячка 1 сезон 3 выпуск 06-11-2020 - кто ушел Видео
23:42
Судья КСУ похвастался участием в двух Майданах
23:24
Ученые нашли способ определения подлинности вина
22:58
COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев Видео
22:52
"Господь запрещает": под Ровно учителя наказали за отказ носить маску Видео
22:28
В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого
22:08
В Евросоюзе стартовала реформа Шенгена
21:58
Словакия высказалась об участии в Крымской платформе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять