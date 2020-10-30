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Лучшие бесплатные VPN для ПК, браузеров и мобильных устройств

30 октября 2020, 16:40

С их помощью можно не только обойти блокировку, но и скрыть трафик.

VPN
Лучшие бесплатные VPN в 2020 году

Со стремительным развитием компьютерных технологий и способов получить информацию в интернете, провайдеры и государственные учреждения всё чаще блокируют доступ к сайтам, указывая предлоги, которые не всегда оправданы. Для кратковременного доступа к подобным ресурсам используются различные впн-сервисы; впн это виртуальная частная сеть, которая предоставляет пользователям возможность скрыть от посторонних историю ваших посещений, поисковые запросы и личную информацию.

Чтобы получить максимум преимуществ и минимум изъянов, нужно выбрать соответствующий сервис для предоставления необходимых услуг — со стабильными серверами, хорошим соединением и без сбора сведений о юзерах. Дабы сэкономить время нашим читателям, Главред собрал подборку лучших бесплатных VPN-сервисов для ПК, браузеров и мобильных устройств.

Лучшие бесплатные впн сервисы для ПК и телефонов:

HotSpot Shield:

Hotspot Shield — пожалуй, лучший бесплатный впн для пк по многим причинам, включая возможность одновременной работы до 5-ти устройств в сервисе. Кроме того, вы защищены высококлассным шифрованием, поэтому вы можете быть уверенным, что ваш "серфинг" в интернете находится в строжайшей секретности, независимо от того, какое соединение вы используете.

Клиенты Hotspot Shield есть и для Андроида с Айфоном.

HotSpot Shield
HotSpot Shield

NordVPN

Принцип работы NordVPN заключается в создании VPN-туннеля и наличие собственного VPN-сервера. Тем самым он скрывает свой IP-адрес и отключает аналитику "куков" для стороннего провайдера. В наличии защита от хакерских атак и вредоносного программного обеспечения. Сегодняшняя его работа подкрепляется более 6000 серверами из 60 стран всего мира.

Также существует VPN-версия приложения для Андроида, iOS, расширения для Google Chrome и Mozilla Firefox. Опера впн версия, к сожалению, не существует.

NordVPN
NordVPN

Surfshark

Surfshark, как и большинство других VPN-клиентов, предлагает возможность использовать обходной путь блокировок сайтов, которые по какой-либо причине не вошли в реестр разрешённых ресурсов. Однако, важен не столько доступ, сколько безопасность и персональная информация, например файлы "куки", которые могут передавать часть данных о компьютере, позволяя администратору выдавать схожие запросы из истории браузера.

Скачиваете VPN Surfshark бесплатно для Андроида, iOS, Chrome и Firefox.

Surfshark
Surfshark

VyprVPN

VyprVPN предлагает пользователям весь необходимый функционал для безопасного серфинга в Интернете.

Его запатентованная технология Chameleon эффективно запутывает трафик OpenVPN, чтобы он выглядел как обычный безвредный HTTP-трафик, что, в свою очередь, позволяет пользователям данного приложение оставаться незамеченными.

Кроме удобного Андроид-приложения у VyprVPN есть также программы под iOS и macOS.

VyprVPN
VyprVPN

Radmin VPN

Radmin VPN — бесплатная, но в то же время невероятно удобная в использовании программа, которая направляет ваш трафик через зашифрованный туннель между вами и всемирной паутиной, скрывая ваш реальный IP-адрес и обеспечивая конфиденциальность и защиту в интернете от вашего провайдера, хакеров и цензуры.

В Radmin VPN также предустановлены инструменты для автоматического удаления рекламы и блокировки вредоносных страниц: в итоге пользователи получают удобный инструмент для обеспечения конфиденциальности и безопасности, а также свободного перемещения по интернету.

Radmin VPN
Radmin VPN

Лучшие впн расширения для браузеров:

Hola:

Пожалуй, самое востребование расширения на рынке для браузеров. Его оценили свыше миллиона пользователей, а средняя оценка в магазинах не опускается ниже 4,9 из 5.

Такое положение дел связано с фундаментальным принципом работы Hola — она использует компьютеры участников системы в роли маршрутизаторов, благодаря этому достигается высочайшая скорость и многослойный уровень шифрования трафика.

Скачать Hola впн для chrome | opera | mozilla.

Zenmate

Очень простой инструмент впн онлайн, который идеально подойдет для обхода блокировок и защиты вашего "серфинга". Пользователям также предлагается специальная функция софта, которая запоминает сайты, на которых был включен VPN, и при последующем подключении включает его автоматически.

Скачать впн для хрома | оперы | мазиллы.

Zenmate

TunnelBear

TunnelBear — канадский VPN, предоставляющий безопасное соединение и отличную производительность. Он не запоминает IP-адреса тех, кто посещает веб-сайт разработчиков, IP-адреса пользователей при подключении, запросы DNS или другую информацию об онлайн активности юзеров в Интернете.

Скачать TunnelBear vpn для хрома | оперы | мазиллы. Cкачать впн для пк.

TunnelBear
TunnelBear

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Android VPN Google Chrome IOS
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