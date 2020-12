Лучшие игры 2020-го для ПК и консолей: подводим итоги уходящего года

Лучшие игры 2020 по версии Главред / The Washington Post

Кажется, что 2020 год начался всего лишь несколько дней назад.

А еще кажется, что 2020-й продолжается уже несколько лет. Это был сумасшедший год, но даже в разгар абсолютного хаоса на экранах игровых систем было много чего интересного.

Мы живем в особую эпоху, когда компьютерные игры как никогда необходимы, будь то для связи с внешним миром или для того, чтобы абстрагироваться от него в пользу фантазий. И, к счастью или к несчастью, впервые в истории у нас появилось достаточно времени, чтобы уйти в них с головой.

С таким количеством свободных часов дома единственная проблема – решить, во что поиграть дальше. Если вы ищете что-то новое, мы об этом позаботились – представляем вам Топ-10 лучших игр 2020 года, которые вышли на сегодняшний день.

Death Stranding (ПК)

Каждый дюйм нового-старого творения Кодзимы изобилует смыслом или подтекстом. Есть два Death Stranding – первая это невероятное и откровенно говоря избыточное оправдание игр как важного вида искусств, где каждый дюйм изобилует смыслом и подтекстом, но вторая, по факту, фантастическое месиво из самых разнообразных идей и вещей.

С ходу разобраться в Death Stranding не получится – даже не надейтесь – и это осознанный авторский ход. Однажды Кодзима упомянул, что не сразу понял "Сталкера" Андрея Тарковского. Геймдизайнеру пришлось много раз пересматривать фильм, чтобы наконец-то разобраться в его сюжете. Это Кодзиму и зацепило – он противопоставил "Сталкера" современному развлекательному кино, которое, по его словам, легко усваивается, но быстро выветривается из головы по окончанию сеанса. Игрок в Death Stranding, не успевший толком разобраться с не самым интуитивным управлением, вынужден с самого начала гадать не столько о целях персонажей или что ими движет, сколько о более глобальных понятий, касающихся законов игрового мира. При этом игра не отталкивает своей недоступностью, а, наоборот, подстегивает исследовать и разбираться в хитросплетениях этого странного мира.

Так можно ли называть Death Stranding шедевром? Думаю, что да. Не шедевром с точки зрения игрового процесса или отдельной истории, давайте смотреть на вещи более глобально. За три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

PS Store - 1899 грн;

Steam - 899 грн;

EGS - 899 грн.

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Assassin's Creed Valhalla

Критиковать Assassin's Creed может каждый. Если обратить внимание на самые яркие отзывы с пейоративами, то можно выделить такую тенденцию: во-первых, пользователям не сильно нравится смещение фокуса с ассассинов на непонятных проходимцев, во-вторых, трудно найти истинных поклонников геймдизайна современных игр Ubisoft с вышками и аванпостами.

Перед замыкающей мифическую трилогию Вальгаллой стояла непосильная задача выстроить вокруг доступного ядра игру, которая бы органично вписывалась в шайку с Истоками и Одиссеей, и суметь привлечь к проекту фанатов тех самых "каноничных" Assassin's Creed. И она справилась с этой задачей.

Издатель сразу же решил выстроить имидж новой игры таким образом, чтобы отвернувшиеся от серии геймеры, могли убедиться, что о корнях никто не забыл. Ubisoft даже привлекли к разработке легендарного композитора Йеспер Кюда, а заодно вернули на место скрытый клинок и ряд других атрибутов, плотно ассоциирующихся с ранними частями.

Вальгалла – это самый необычный Assassin's Creed со времен смены вектора в Истоках. Здесь придется адаптироваться к новым условиям абсолютно всем и в кои-то веки заниматься монографией окружения самостоятельно. За это вы получите достойную награду в виде органического повествования и уникальных сайдов в духе чудаков из игр Rockstar Games. А ещё – незабываемое приключение, которым заправляете именно вы.

Кадр из Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

Ghostrunner

У поляков из One More Level получилось создать потрясающий микс из усредненных механик Mirrors Edge, Hotline Miami и Hyper Light Drifter, своеобразно объединив их все в коктейле из вышеперечисленных игр в рамках яркого слешера, не дающего зевать вплоть до самой концовки. При должном умении и усердии, боевая система Ghostrunner позволяет реализовать такую красоту, давая блаженствовать от каждого нанесенного удара своей катаной, как никогда ранее.

А еще игре жутко не хватает аналога "Кровавого Дворца" из серии слэшеров Devil May Cry, где игроку предстояло бы сражаться с волнами противников на разных аренах, без каких либо сюжетных или платформенных вставок. И судя по всему, разработчики добавят что-то подобное в грядущих дополнениях.

Кадр из Ghostrunner / One More Level

Among Us

Игра представляет собой адаптацию классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно.

Что примечательно, релиз игры состоялся еще летом 2018-го года — тогда там была только одна карта и отсутствовала возможность игры по сети. Два года, казалось бы, ничем не примечательный инди-проект оставался незамеченным, пока неожиданно не выстрелил этой осенью.

Among Us – простой с первого взгляда проект, который выглядит как слепленная на коленке мобильная игра из глубоких недр Google Play. Но в ней есть широченный потенциал из-за непредсказуемости действий самих игроков. В приятной компании этот проект может превратиться в отличнейшую вещь для посиделок, ну а для тех, кто играет сам по себе, есть хорошая новость – разработчики планируют активно поддерживать своё детище.

Кадр из Among Us / InnerSloth

Dirt 5

Хоть имя легендарного гонщика Колина Макрея, трагически погибшего в 2007 году, и перестали использовать во франшизе Dirt, она остается частью его живого наследия – серия компьютерных игр в жанре симулятора ралли практически лишена конкуренции, а две основные линейки ориентируются на две разные базы игроков, чтобы заинтересовать всех.

Производство пятого Dirt доверили новой студии Codemasters Cheshire, которую по сути собрали из костяка, стоящего за OnRush, Driveclub и культовой серии Motorstorm. Спойлер – в игре вы часто будете вспоминать по крайней мере две из трех перечисленных тайтлов, потому что в основе Dirt 5 заложено слово "динамика".

Чем себя занять? Можно залететь в карьеру, где постоянно травят байки Нолан Норт и Трой Бейкер (пожалуй, самые известный в индустрии актеры озвучки) – там удачно комбинируются различные заезды, застрять на прохождении почти невозможно, есть дуэли, джимхана и другие испытания. Можно заценить созданные игроками трассы – еще в предрелизной версии там хватало шальных вещей. Ну или углубиться в местный фоторежим или редактор транспорта (всего есть 64 позиции). В целом, Dirt 5 – это то, что вы видели в первом трейлере: пыль, слякоть, грязь и молнии. Просто, но очень эффектно.

Кадр из Dirt 5 / Codemasters Cheshire

Призрак Цусимы

Призрак Цусимы — далеко не самый дорогой проект. Здесь не самая передовая графика и не самые продвинутые технологии. Но это безумно художественная игра – очаровывающая и редкая в своем роде. Здесь нет отдельной анимации для персонажа, когда он подымается по ступенькам, а кат-сцены прерываются черным экраном.

Здешний снег выглядит как белое нечто, а некоторые текстуры поверхностей как плоская дешевизна, которую ожидаешь в инди-играх, а не в крупной игре PlayStation. Но авторы сделали всё возможное, чтобы Ghost of Tsushima была зрелищной.

Невозможно не влюбиться в момент, когда впервые показывают название игры – ты скачешь по полю с цветами, персонаж опускает руку на ходу, чтобы прикоснуться к растениям, пока буйный ветер оживляет всё вокруг.

Невозможно не влюбиться в момент, когда проблему, способную решиться разговором, в итоге решают поединком – по правилам чести.

Невозможно не влюбиться в музыку, разноцветные поля, леса и пение птиц.

Невозможно не влюбиться в черно-белый плёночный режим Акиры Куросавы, переворачивающий здешнюю эстетику с ног на голову.

Невозможно не влюбиться в изящество лезвия и грациозные движения Дзина, пускающие после себя реки крови.

И этот случай подводит нас к комиксам. Команда Sucker Punch имеет опыт работы с супергероями, но настоящего супергероя они создают впервые. У него нет сверхъестественных способностей, но его путь и определяющие его судьбу действия – противоречивы и свойственные живому человеку, а он сам в конце-концов превращается в символ без лица. Такой подход делает приключение поистине уникальным.

PS Store - 1419 грн;

Кадр из Призрак Цусимы / Sucker Punch

Animal Crossing: New Horizons

Сразу небольшая ремарка: до New Horizons я никогда не играл в игры серии Animal Crossing, и был лишь поверхностно знаком с серией игры. Последняя "ферма" за которой я ухаживал была игра ВКонтакте "Весёлый фермер" лет этак 10 назад.

Но Animal Crossing – ни в коем случае не ферма, это полноценная игра, масштабы которой раскрываются лишь с течением времени. Начинается New Horizons с элементарных задач, вроде сбора фруктов и размещения собственной палатки, но с каждым днем внутренний мир обогащается и подкидывает игроку новые задачи. Сюжета как такового здесь нет, но и к однообразной симуляции процесс также не сводится, благодаря случайным событиям, находкам и т.д.

Для самоизоляции лучшей карманной игры сейчас не найти. Собирайте урожай, поливайте растения, помогайте выброшенным на берег морякам, улучшайте свой остров и ждите новых жителей. Берегите себя.

Кадр из Animal Crossing: New Horizons / Nintendo

Call of Duty Black Ops: Cold War

Call of Duty такая же обязательная часть года, как Оскар, Формула-1 и просмотр Один Дома в преддверии рождественских праздников.

На данный момент у Cold War нет актуальной альтернативы на рынке – ни в графическом плане, ни по градусу абсурда, ни в охвате люквы. За несколько часов игры главный герой успеет побывать в Закарпатье, штабе КГБ на Лубянке и внимательно рассмотреть бюст Ленина.

Впрочем, у Cold War таки есть отличительная черта – это первый проект во франшизе Call of Dut, который нужно проходить с блокнотом и карандашом: холодная война, сложносочиненные многоходовочки десятков шпионов в десятках стран – вам нужно записывать города и даты, когда и куда кто прибыл, разгадывать секретные шифры и внимательно читать документацию.

Activision уже на протяжении 16 лет ежегодно ставят на рельсы очередной рейс с новой частью серии, успевшей побывать в далеком космосе, недалеком будущем, а теперь уже и во время альтернативной Холодной Войны – и увлекательно же, будь оно неладно.

Кадр из Call of Duty Black Ops: Cold War / Treyarch

Persona 5 Royal

Persona 5 – уникальный опыт со всех точек зрения, объединяющий в себе казалось бы два совершенно несовместимых жанра – пошаговую JRPG и симулятор жизни школьника. Это именно тот случай, когда нужно отказаться от своих предубеждений (если таковые имеются) связанных с аниме-стилистикой и особенностями японской культуры, для того чтобы переступить через себя и прикоснуться к этой игре.

По сути это самая настоящая декадентская игра, наполняющая тебя смелостью и после полночной решимостью, мотивирующая по окончании прохождения отбросить геймпад в сторону и начать становиться лучше.

PS Store - 899 грн;

Кадр из Persona 5 / Atlus

The Last of Us Part II

Все уже было сказано до нас. Новое творение шедевроделов из Naughty Dog – практически недосягаемый уровень для большинства студий, ну или, как минимум, ориентир для них. Можно сколько угодно ругать эту игру за спорные сценарные ходы и актуальную агенду (её тут на самом деле не так много), но это никоим образом не умаляет всех достоинств данного произведения.

Абсолютно шикарно срежиссированная, атмосферная и затягивающая история, в первую очередь про месть и то, как далеко она может завести, если вовремя не остановиться. Просто стоит понимать, что продукт такого уровня мало кто делает, за это Naughty Dog можно простить всё.

И да, если ещё каким-то образом не успели поиграть в The Last of Us Part II, не стоит смотреть летсплеи, они не смогут передать и толики тех эмоций, которые получаешь во время индивидуального прохождения.

PS Store - 1082 грн.