EGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStation

Oddworld: New 'n' Tasty / Oddworld Inhabitants

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают Oddworld: New 'n' Tasty – это полноценный ремейк платформера Abe’s Oddysee 1997-го года, которой в свое время был тепло принят игроками и критиками.

Приключение про мудокона Эйба можно забрать до 19 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Всё это продлится в течение ближайших пары недель.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Первым тайтлом стал градостроительный симулятор Cities: Skylines от студии Colossal Order. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Ghostrunner / One More Level

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.