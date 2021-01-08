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Магазин EGS продолжает традицию с еженедельной раздачей бесплатных игр

8 января 2021, 13:36

Первой в новом году стала тактическая rogue-lite стратегия, а через неделю будет праздник у всех фанатов Star Wars.

В EGS раздадут Star Wars Battlefront II / DICE

После ежедневной раздачи игр в течение двух недель Epic Games и не думает сбавлять обороты — в 2021 году пользователям EGS будут продолжать раздавать проекты на еженедельной основе.

Первой бесплатной игрой в наступившем году стала тактическая игра в жанре rogue-lite Crying Suns, где в роли адмирала космического флота пользователям предстоит исследовать павшую по неведомым причинам империю.

Забрать тайтл можно до 14-го января 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт праздничное издание шутера от первого лица Star Wars Battlefront II, которое включает в себя всю доступную "косметику": скины, реплики, эмоции и победные стойки, которые раньше можно было открыть за кредиты или кристаллы.

В отличие от первой части 2004 года выпуска, в Battlefront II присутствует сюжетная кампания, рассказывающая историю девушки по имени Иден Версио, которая является командиром особого имперского отряда "Инферно". Сюжетная кампания представляет уникальную возможность взглянуть на культовую вселенную под совершенно другим углом, рассказывая историю с точки зрения Империи, а не повстанцев.

Напомним, что в настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.

Так, в частности, одну из самых высокооцененных игр уходящего поколения Bloodborne со всеми дополнениями отдают за 451 грн вместо 1049. Обновленную версию The Last of Us для PS4 можно взять за 324 грн, столько же просят за ролевой экшен Horizon: Zero Dawn.

Epic Games Store
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