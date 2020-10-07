Marvel приготовила сюрпризы к релизу Человек-паук: Майлз Моралес

Spider-Man: Miles Morales / Sony

Как сообщает портал IGN, издательство Titan Books выпустит роман-приквел по мотивам приключений чернокожего паренька из Бруклина по имени Майлз Моралес, который будет служить связующим мостиком между Spider-Man 2018-го года и Spider-Man: Miles Morales.

Автором книги выступает Бриттни Моррис — сюжет расскажет об освоении Майлзом своих новых способностей, которые отличают нашего героя от его наставника в лице Питера Паркера. За него издатель попросит скромные $16.

Роман выйдет в продажу 10 ноября, за два дня до релиза самой игры на консоли PS4.

Кроме него, Spider-Man: Miles Morales получит тематический артбук, содержащий в себе множество прежде не публиковавшихся концепт-артов персонажей и локаций. Все изображения будут снабжены комментариями разработчиков из Insomniac Games. Цена вопроса — $39.95.

Обложка книги а артбука

Человек-паук: Майлз Моралес выйдет на PS4 уже 12 ноября, а на PS5 — 19 ноября. В PS Store уже доступен предзаказ за 1699 гривен.