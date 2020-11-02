Mass Effect 5? Капитан Шепард объявил общий сбор всего экипажа Нормандии

Mass Effect / BioWare

По уже сложившейся традиции, День N7 не останется без подарков со стороны тех, кто принимал участие в создании научно-фантастической серии Mass Effect. Актёры, озвучившие любимых героев, а также сотрудники студии BioWare проведут праздничную трансляцию в честь Дня N7, который традиционно отмечают 7 ноября. Об этом сообщил любимец фанатов Марк Мир ― актёр, подаривший свой голос коммандеру Шепарду.

В мероприятии примут участие такие актеры, как Дженнифер Хейл (фем-Шепард), Али Хиллис (Лиара), Кортни Тейлор (Джек), Рафаэль Сбардж (Кайден) Кимберли Брукс (Эшли), Аликс Вилтон Риган (Саманта), Д.С. Дуглас (Легион), Стивен Блюм (Грюнт, Серый Посредник) и Уильям Салиерс (Мордин в ME3), а также Патрик Уикс, один из сценаристов Mass Effect и Dragon Age и его супруга, Карина Уикс, главный редактор BioWare.

Есть высокая вероятность, что во время трансляции будет анонсирован ремастер трилогии Mass Effect, но вдруг разработчики замахнутся на анонс новой номерной части? Многочисленные источники утверждают, что Mass Effect 5 находится в активной разработке, а история снова будет связана с древней расой Жнецов, которые вернулись, дабы уничтожить человечество.

Но даже если этого не произойдет, какой же фанат откажется от приятного вечера в знакомой компании, чьи голоса знакомы столько лет?

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