Большая премьера: не пропустите анонс новой игры от авторов серии Hitman

Кадр из Hitman 2 / IO Interactive

Утро начинается с анонсов: сегодня, в 16:00 по киевском времени, датская компания IO Interactive, известная по серии Hitman, проведёт на своём YouTube-канале трансляцию, посвящённую анонсу нового загадочного проекта.

Скорее всего речь идет о совершенно "новой вселенной", разработку которой IO Interactive подтвердили в октябре прошлого года. Проект создается в сотрудничестве с издательством Warner Bros. Interactive Entertainment для ПК и современных консолей.

К сожалению, больше никаких подробностей нет.

В настоящий момент студия дорабатывает третью части перезапущенной серии Hitman, релиз которой намечен на 20 января следующего года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

Ранее Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5.