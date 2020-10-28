"Мешок картохи автору этого шедевра": белорусские протесты превратили в 8-битную игру

Политическая сатира добралась и до видеоигр.
На YouTube-канале animaction decks за авторством аниматора Алексей Dex, ранее переместившего Якубовича в кровавый мир Mortal Kombat, появился пародийный видеоролик в стиле 8-битной игры, в котором с большой долей сарказма пересказываются события белорусских протестов.
Видео под названием "Приключение пересидента (Лукашенко 8 бит)" выполнено в жанре Beat ’em up с легким оттенком "Контры", и буквально пестрит отсылками к различным играм и политике. Получилось довольно забавно:
В ролике персонаж, похожий на президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, разгоняет митинги и закрывает чешские пивоварни, потому что они якобы спонсируют протесты. В конце он благодарит ОМОновцев за помощь, садится в вертолет и улетает.
На момент написания заметки ролик собрал более 40 тыс. просмотров и почти 8 тыс. лайков.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу". Он еще раз выступил со своей антипротестной риторикой.
- 26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.
- 25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.