Месяц EA Play теперь со скидкой и на PlayStation – 34 вместо 124 грн

Игровая подписка EA Play на PlayStation / Sony

На днях EA предложила пользователям Steam большую скидку на месяц подписки EA Play, а сегодня схожая акция добралась и до владельцев консолей PlayStation.

Так, вплоть до 9 марта владельцы PS4 и PS5 могут купить доступ к сервису за 33 грн. Стоит обратить внимание на то, что в PS Store по-прежнему есть отдельная страница месячного EA Play за стандартные 124 грн, поэтому будьте внимательны при покупке.

Пользователи EA Play получают доступ к обширной библиотеке игр издателя, в их числе тайтлы из серий FIFA, UFC, игры по Star Wars, а также несколько частей Battlefield и Need for Speed Heat. Помимо этого, обладатели подписки могут провести 10 часов в пробных версиях недавно вышедших новинок FIFA 21 и Star Wars: Squadrons, а также приобрести все игры EA в Steam со скидкой в 10%. Если давно хотели пощупать некоторые игры издателя, но покупать полную версию не решились, то вот он – ваш шанс.

Подписка же на год обойдётся вам в 799 грн, что на 46% дешевле, чем при ежемесячной оплате. Отметим, что аналогичный спектр услуг предоставляет компания Microsoft и ее подписочный сервис Xbox Game Pass. Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. В частности, в этом месяце библиотеку сервиса пополнили сразу три криминальных боевика про якудзу, старомодный боевой платформер и великолепная тактика.

Игры EA Play

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит первая распродажа 2021 года, которая продлится до 4-го февраля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games отдают за 649 грн вместо 1899. Один из лучших "сурвайвал хорроров" в истории The Evil Within можно взять за 259 грн, столько же просят за красочный и динамичный файтинг Street Fighter V от японской студии Capcom.