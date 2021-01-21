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Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2

21 января 2021, 17:00

Издатель обновил список эксклюзивов Xbox, которые выйдут в 2021 году – Сталкера среди них нет.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в 2021 году / Microsoft

Компания Microsoft в официальном блоге Xbox оставила сообщение, гласящее, что новое поколение консолей станет самым захватывающим как для разработчиков, так и для геймеров. В 2021 году семейство Xbox One и Xbox Series X|S, а также пользователи OC Windows получат множество эксклюзивных игр самых разных жанров.

Но, судя по всему, горячо ожидаемый шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World не будет одной из них. Все дело в том, что ее представили как консольный эксклюзив Xbox, но в опубликованном списке эксклюзивов игры почему-то нет, несмотря на обещания разработчиков выпустить ее до конца этого года.

В частности, ранее разработчики подтвердили, что долгожданное продолжение легендарного шутера проходит стадию бета-тестирования, однако путь к официальному релизу лежит через тернии багов и исправлений. Что касается даты релиза, то она у разработчиков уже есть, и все идет по плану, но, учитывая эпидемию коронавируса и различные форс-мажоры, они еще не готовы ее озвучить.

Также на релиз в 2021 намекала страничка с предзаказом S.T.A.L.K.E.R. 2 на популярной интернет-площадке GameSpot, которая впоследствии была удалена. Предполагалось, что разработка нового проекта украинской студии GSC Game Worl наконец вышла на финишную прямую, а ритейлер таким образом тестировал будущий спрос на игру.

Пока придётся запастись терпением и подождать окончательного подтверждения информации и официального заявления от GSC Game World, но, похоже, что выход игры стоит ожидать не раньше следующего года, а уж тем более учитывая недавний печальный опыт Киберпанка 2077.

Сталкер 2 - трейлер

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox Series X Xbox Game Pass
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