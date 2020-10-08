Microsoft "обучила" Windows 10 новому приему

Пользователям будет предложен выбор, каким образом они планируют использовать операционную систему.
Зачастую, после установки Windows 10 пользователям приходится тратить кучу время на первичную настройку операционной системы.
Но вскоре ситуация изменится к лучшему: в настоящий момент компания тестирует страницу для Windows 10, на которой пользователю предлагается выбрать, каким образом он планирует использовать операционную систему, пишет Engadget.
В зависимости от вашего выбора платформа будет отображать всевозможные рекомендации по активации тех или иных параметров в ходе настройки и активации. Если же вам это не нужно, опрос можно будет пропустить.
На данный момент доступы 6 вариантов:
- "Гейминг" — возможность поиска игра и отслеживания обновлений. Также будут автоматически применены настройки, повышающие производительность в играх;
- "Семья" — возможность сразу создать профили для нескольких пользователей и разграничить права доступа к разному контенту;
- "Креативность" — для тех, кто использует компьютер, чтобы воплотить свои идеи в жизнь;
- "Ученик" — удобен для написания письменных работ, составления заметок и совместной работы над различными проектами;
- "Развлечения" — просмотр видео, сёрфинг в интернете и использование соцмедиаплатформ;
- "Бизнес" — отслеживание расходов, работа с клиентами и управление бизнесом;
- Разработка функции находится на раннем этапе. Дату выхода пока не называют.
Ранее Microsoft отчиталась о рекордном годе для Xbox Game Studios. Издатель выпустил рекордное количество собственных игр и добился других важных результатов.