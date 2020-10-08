Microsoft "обучила" Windows 10 новому приему

Windows 10 получит новые функции / Microsoft

Зачастую, после установки Windows 10 пользователям приходится тратить кучу время на первичную настройку операционной системы.

Но вскоре ситуация изменится к лучшему: в настоящий момент компания тестирует страницу для Windows 10, на которой пользователю предлагается выбрать, каким образом он планирует использовать операционную систему, пишет Engadget.

В зависимости от вашего выбора платформа будет отображать всевозможные рекомендации по активации тех или иных параметров в ходе настройки и активации. Если же вам это не нужно, опрос можно будет пропустить.

На данный момент доступы 6 вариантов:

"Гейминг" — возможность поиска игра и отслеживания обновлений. Также будут автоматически применены настройки, повышающие производительность в играх;

"Семья" — возможность сразу создать профили для нескольких пользователей и разграничить права доступа к разному контенту;

"Креативность" — для тех, кто использует компьютер, чтобы воплотить свои идеи в жизнь;

"Ученик" — удобен для написания письменных работ, составления заметок и совместной работы над различными проектами;

"Развлечения" — просмотр видео, сёрфинг в интернете и использование соцмедиаплатформ;

"Бизнес" — отслеживание расходов, работа с клиентами и управление бизнесом;

Разработка функции находится на раннем этапе. Дату выхода пока не называют.

Ранее Microsoft отчиталась о рекордном годе для Xbox Game Studios. Издатель выпустил рекордное количество собственных игр и добился других важных результатов.