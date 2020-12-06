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Microsoft приобрела создателей Death Stranding с Хидео Кодзимой во главе – СМИ

6 декабря 2020, 12:12
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Популярный игровой журнал поделился интересными сведениями.

Хидео Кодзима
Хидео Кодзима / Eurogamer

Новые творения легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы могут стать эксклюзивом платформ ПК и Xbox, если слухи о покупке японской студии-разработчика Kojima Productions компанией Microsoft подтвердятся.

Так, в частности, испанский журнал Hobby Consolas, посвященный компьютерным играм, вышел с сенсационной заметкой – компания Microsoft приобрела студию Kojima Productions под руководством Кодзимы. Журналисты сообщают, что о сделке объявят в рамках TGA 2020, где сразу же анонсируют новый проект студии.

Что примечательно, несколькими днями ранее авторитетный инсайдер и журналист портала Venture Beat Джефф Грабб (Jeff Grubb) сообщил, что Microsoft приготовила какой-то "большой сюрприз" для The Game Awards. Официальный аккаунт Xbox также предложил фанатам внимательно следить за грядущей церемонией.

Напомним, что сама церемония начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы. Ранее были названы номинанты, которые поборются за звание лучших из лучших в различных номинациях.

Кадр из игры Death Stranding

Последняя на сегодняшний день игра Кодзимы – Death Stranding – один из самых неоднозначных тайтлов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было. На агрегаторе рецензий Metacritic проект набрала в среднем 82 баллов из 100.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Microsoft The Game Awards Death Stranding Хидео Кодзима
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