Мрачное будущее человечества: вышел клип по мотивам Cyberpunk 2077

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Американский хип-хоп-дуэт Run The Jewels официально представил клип на песню No Save Point – композиция станет саундтреком к грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED.

В ролике мелькают элементы вселенной Киберпанка, включая различные банды Найт-Сити, боевые роботы, оружия и много другое. Эффектные кадры в стилистике игры прилагаются.

Музыка группы характеризуется насыщенным звучанием перегруженного баса, искаженными семплами, быстрой и энергичной манерой исполнения. Основным лейтмотивом песен являются общественные проблемы: социальное неравенство, произвол полиции, бедность.

Помимо Run The Jewels, в "Киберпанке" также прозвучат песни Grimes, A$AP Rocky, Refused, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Deadly Hunta, Rat Boy и Tina Guo.

Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

По состоянию на сегодня релиз игры запланирован на 10 декабря.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили дату выхода нового выпуска информационной передачи Night City Wire, который расскажет про героя Киану Ривза.