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На дворе 2020 год, но с OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 в вашем кармане будет полный киберпанк

2 ноября 2020, 12:04

В сети появились первые фото смартфона OnePlus 8Т в стиле Cyberpunk 2077.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Китайская компания OnePlus продемонстрировала ограниченную версию флагманского смартфона OnePlus 8T в стилистике предстоящей ролевой игры Cyberpunk 2077 от студии CD Project RED.

Внешне модель сильно отличается от оригинала и почти полностью кастомизирована под "Киберпанк", от внешнего вида и элементов интерфейса до визуальных и звуковых эффектов из игры.

Задняя спинка смартфона поделена на три секции — с блоком камер, который занимает почти всю ширину крышки, матовой стеклянной поверхностью по центру и глянцевой снизу. Сама коробка выполнена в супер-стильном дизайне, включающая особый чехол и дополнительные аксессуары.

Поработали и над ПО: помимо специализированный темы добавили анимацию зарядки, которая моделирует процесс взлома, а во время аутентификация посредством отпечатков пальцев воссоздан эффект сканирования глаз из игры. Кроме того, появились рингтоны с мелодиями из CyberPunk 2077 и парочка фильтров для камеры, чтобы делать снимки в киберпанк-стиле. Технические характеристики не претерпели изменений.

  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077
  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077
  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077
  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077
  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077
  • Первый взгляд на лимитированное издание OnePlus 8T в стилистике Cyberpunk 2077

Экран OnePlus 8T сохранил диагональ дисплея в 6,55 дюймов с разрешением 2400×1080 точек (Full HD+) и частотой обновления 120 Гц. На тыльной стороне нового флагмана расположены четыре высококачественные камеры, основной сенсор которых снимает при 48 Мп.

Модель OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition поступит в продажу на территории Китая уже 4 ноября по цене $600 — на месяц раньше самой игры.

Cyberpunk 2077 OnePlus 8T
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