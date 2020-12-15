Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего

Рейтинг популярных сайтов за ноябрь 2020 / TNS

Исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине ресурсов за ноябрь 2020-го.

Тройка лидеров остается непоколебимой – это Google, Youtube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга интернет-энциклопедия со свободным контентом Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

По данным исследований, в течение черной пятницы и недели скидок украинцы активно интересовались покупками в интернет-магазинах и маркетплейсах. Так, в частности, в ноябре Foxtrot.com.ua впервые за долгое время попал в рейтинг популярных сайтов, а Novaposhta.ua снова вернулась в основную обойму.

Новости уже традиционно находятся в фокусе внимания украинцев, занимая 6 позиций в Топ-20 сайтов Украины. Самыми популярными новостными ресурсами в ноябре стали 24tv.ua, Pravda.com.ua, Unian.net, Nv.ua, Korrespondent.net и Tsn.ua. Также не теряют популярности мессенджеры и социальные сети, при этом несмотря на запрет российского VK.com, он занимает весьма высокое 22-е место с охватом 16%.

Для составления инфографика компания использовала данные Kantar CMeter. Здесь представлены desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников, а данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Топ-25 сайтов уанета за ноябрь / TNS Ukraine

Напомним, что ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в 2020-ом.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.