Надоевшая всем реклама в Facebook впервые попала под запрет

Жалоба возникла из-за двух рекламных объявлений в Facebook

Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) запретило формат рекламы, используемой студией Playrix для своих игр Homescapes и Gardenscapes, утверждая, что он вводит в заблуждение. Об этом 14-го октября сообщает издание BBC.

Рекламные объявления Playrix могут быть знакомы любому, кто регулярно играет в бесплатные мобильные игры или же использует социальные сети, в частности, Facebook — интерактивные объявления показывают пользователю головоломку, в которых нужно спасти мультяшного персонажа от неминуемой гибели.

Homescapes / Facebook реклама

Разработчики, в свою очередь, утверждают обратное — якобы головоломки имеют тематическое сходство с игровым процессом и тем, что ожидает игроков, кроме того, внизу видеоролика содержится краткое предупреждение о том, что "не все изображения представляют реальный игровой процесс".

Однако ASA осталась непреклонной и предписала Playrix обеспечить, чтобы будущая реклама действительно отражала игровой процесс. Пока же рекламировать Homescapes и Gardenscapes в стране запрещено.

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