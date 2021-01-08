Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку

Геймеры обнаружили связь между GTA 6 и Vice City / Rockstar

Намёки на существование GTA VI становятся всё безумнее. На днях игроки в GTA Online стали получать в подарок бомбер, который выдают за участие в челлендже на 100 миллиардов долларов.

Интересен он присутствием фразы "Hostes Ad Pulverem Ferir", которую можно перевести как "Испепели своего врага". Никто бы и не обратил на данную фразу внимания, если бы она впервые не появилась на здании в GTA Vice City 2002 года выпуска, а позже была напечатана на куртке менеджмента Bully.

Вдобавок к этому, один из персонажей по имени Густаво в "Кайо-Перико" носит очень похожую рубашку на ту, что носил Гонсалес в Vice City. Естественно, это ничего не значит для будущего Rockstar Games, но последний апдейт для мультиплеера уже оставил после себя весьма толстый намек: в трейлере появились координаты, которые приводят к месту с дорогами в форме "VI", а до этого в Интернет утекла возможная карта Grand Theft Auto VI.

На ней можно увидеть часть большого материка, напоминающего строение реального Майами, один остров небольшого размера и остров с полноценным городом. Это все хорошо ложится на слух с "воскрешением" Вайс-сити и спекуляциями о существовании в мире GTA VI некого аналога Кубы.

GTA Online

GTA Vice City

Прошедшей весной известный игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщал, что следующей игрой Rockstar Games после мега-успешного Red Dead Redemption 2 станет Grand Theft Auto VI. Он утверждал, что проект находится на ранней стадии и официальная информация о ней появятся ещё очень нескоро.

Официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.