Нашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игры

Stardew Valley / ConcernedApe

Обворожительный инди-проект под названием Stardew Valley, представляющий собой симулятора жизни фермера в живописной деревушке, получил крупное, и по совместительству, бесплатное обновление до версии 1.5. По словам создателя игры Эрика Барона, это самое крупное обновление из всех выходивших.

В частности, в игре появился локальный кооператив, новая ферма, персонажи, задания, предметы, события, секреты, музыкальные композиции и множество других вещей, которые автор не раскрывает, избегая спойлеров.

Обновление уже доступно на ПК и Mac. На консолях релиз состоится в начале следующего года, а на мобильных платформах – ещё позже. До 5 января Stardew Valley можно купить в сервисе цифровой дистрибуции Steam со скидкой 33% за 153 грн.

Культурный феномен Stardew Valley кроется в её простоте – это продукт тяжелого труда одного человека, без излишеств и лицемерия. Игра, что одновременно протягивает руку и направляет, но дает возможность самому принимать решения. Игровому сообществу давно нужно было подобное творение – и вот оно. Легкая деревенская игра, с душой и характером. На даром у Stardew Valley более 200 тыс. пользовательских рецензий в Steam, 98% из которых являются положительными.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 999 грн;

Steam - 153 грн;

GOG - 279 грн.

Android - 111 грн

iOS - 111 грн

Stardew Valley - трейлер

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.