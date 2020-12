Назван самый ожидаемый проект в Steam после выхода Cyberpunk 2077

Dying Light 2 / Techland

Ролевой боевик Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red долгое время занимал верхние строчки в списке горячо ожидаемых игр на ПК в Steam. Но теперь внимание игрового сообщества переключилось на следующую игру, которую геймеры активно добавляют себе в вишлисты.

Этим проектом стал ещё не вышедший экшен-хоррор Dying Light 2 – в настоящий момент игра компании Techland занимает первое место в списке самых желаемых будущих игр на ПК.

На второй месте расположилась красочная аркада с элементами файтинга Party Animals, демоверсия которой уже стала хитом в Steam. Замыкает тройку лидеров продолжение полюбившейся многим игрокам игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Чуть ранее на этой неделе разработчики Dying Light 2 подтвердили, что производство игры идёт по плану, впрочем, это не мешает им всё ещё держать дату релиза игры в секрете. Будем надеяться, что переносы – это не новый национальный вид спорта.

Первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Впрочем, даже несмотря на технические погрешности, многие получили позитивные впечатления от нового творения CD Projekt Red. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.