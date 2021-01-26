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Названа лучшая компьютерная игра XXI века

26 января 2021, 13:15
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The Last of Us: Part II обошла третьего Ведьмака по числу наград "Игра года", став самой награждённой игрой за последние 20 лет.

The Last of Us: Part II
The Last of Us 2 - лучшая игра XXI века / Naughty Dog

The Last of Us Part II (в Украине издаётся под названием "Останні з нас: Частина 2") – очередной большой успех студии Naughty Dog, о чём свидетельствуют оценки игровых изданий и количество наград "Игра года".

На днях The Last of Us Part II официально была названа самой награждённой видеоигрой XXI века. До этого пальма первенства принадлежала ролевому проекту "Ведьмак 3: Дикая Охота" за авторством студии CD Projekt Red.

Если верить порталу GOTY Picks, The Last of Us: Part II получила 261 награду "Игра года", а "Ведьмак 3: Дикая Охота" – 260. Теперь именно боевик Naughty Dog занимает первую строчку в списке самых титулованных этой наградой игр с момента основания премии в 2004-ом году. При этом третий Ведьмак лидирует по числу наград от журналистов (172 против 169), в то время как The Last of Us: Part II обходит ролевой проект CD Projekt Red по наградам от игроков (92 против 88).

Как бы там ни было, можно сколько угодно ругать The Last of Us Part II за спорные сценарные ходы и актуальную агенду (её тут на самом деле не так много), но это никоим образом не умаляет всех достоинств данного произведения. Абсолютно шикарно срежиссированная, атмосферная и затягивающая история, в первую очередь про месть и то, как далеко она может завести, если вовремя не остановиться. Просто стоит понимать, что продукт такого уровня мало кто делает, за это Naughty Dog можно простить всё.

И да, если ещё каким-то образом не успели поиграть в The Last of Us Part II, не стоит смотреть летсплеи, они не смогут передать и толики тех эмоций, которые получаешь во время индивидуального прохождения.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.

Naughty Dog The Last of Us The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us Part II
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