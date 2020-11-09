Названо главное преимущество Xbox Series над PS5

PS5 vs Xbox Series

По мнению сторонних разработчиков показатели обратной совместимости на Xbox Series X|S обеспечены не столько железом, сколько гибкой архитектурой.

Недавние тесты показали, что загрузки и производительность игр по обратной совместимости на Xbox Series протекают несколько быстрее и стабильнее, чем на PlayStation 5. Хотя скорость SSD в консоли Sony превосходит конкурента, журналисты GameSpot не нашли ни одной игры, которая грузилась бы на PS5 быстрее, чем на Xbox Series X|S.

Сотрудники Remedy Entertainment, id Software, Avalanche Studios и других студий объясняют это тем, что недостаточно просто запустить игру на мощных комплектующих, необходима ещё и хорошая программам оболочка. И что уж говорить, Microsoft на этом поле имеет куда больше опыта и ресурсов, чем Sony.

Тем не менее нас уверяют, что с обратной совместимость на PlayStation 5 – всё будет отлично, как и с производительностью игр нового поколения.

Игровая консоль следующего поколения Microsoft Xbox Series X официально поступит в продажу уже завтра. На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.