Названы бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре — одна из них для PS5

Компания Sony сообщила о том, какие игры для PS4 и PS5 получат бесплатно подписчики сервиса PlayStation Plus в ноябре этого года.

Пользователи PS4 смогут бесплатно скачать приключенческий боевик Middle-earth: Shadow of War, действие которого разворачивается во вселенной Властелина колец и стильную игру в жанре "метроидвания" под названием Hollow Knight, в которой игроки берут на себя роль загадочного Полого Рыцаря, чей путь лежит в глубины древнего королевства Халлоунест.

Для владельцев PS5 к этому списку добавят Bugsnax. Игра будет доступна по подписке до 4 января 2021 года.

Кроме того, компания представила полную линейку библиотеки PS Plus Collection — 20 игр, запуск которой будет приурочен к старту продаж консоли нового поколения от Sony.

Продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Изначальная цена на консоль в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно.

Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.