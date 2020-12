Игра про школьников и новый Last of Us: названы лучшие игры 2020 для всех платформ

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Как ни странно, продолжение приключенческого боевика The Last of Us, получившее высочайшие баллы от множества зарубежных изданий, расположилось на второй строчке. Лидером стал другой эксклюзив PlayStation 4.

Итак, согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.

Лучшие игры 2020 для всех платформ:

Persona 5 Royal – 95%

The Last of Us Part II – 93%

Hades – 93%

Half-Life: Alyx – 93%

Ori and the Will of the Wisps – 93%

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93%

Demon's Souls – 93%

Microsoft Flight Simulator – 92%

Crusader Kings III – 91%

F1 2020 – 91%

Persona 5 Royal

Лучшие игры 2020 для ПК:

Half-Life: Alyx – 93%

Hades – 93%

Microsoft Flight Simulator – 92%

Crusader Kings III – 91%

Spelunky 2 – 91%

Cyberpunk 2077 – 90%

There is no game : Wrong dimension – 89%

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 88%

Ori and the Will of the Wisps – 88%

Halo: The Master Chief Collection - Halo 3 – 91%

Half-Life: Alyx

Лучшие игры 2020 для PS4:

Persona 5 Royal – 95%

The Last of Us Part II – 93%

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93%

Dreams – 89%

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89%

Pistol Whip – 88%

Kentucky Route Zero: TV Edition – 88%

Final Fantasy VII Remake – 87%

DOOM Eternal – 87%

Spelunky 2 – 87%

The Last of Us: Part II

Лучшие игры 2020 для Xbox One:

F1 2020 – 91%

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 90%

Ori and the Will of the Wisps – 90%

Yakuza 0 – 90%

Yakuza: Like a Dragon – 80%

DOOM Eternal – 88%

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 88%

Kentucky Route Zero: TV Edition – 87%

Huntdown – 87%

Planet Coaster: Console Edition – 85%

F1 2020

Лучшие игры 2020 для Switch:

Hades – 93%

Ori and the Will of the Wisps – 93%

Animal Crossing: New Horizons – 90

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89%

A Short Hike – 88%

Super Mega Baseball 3 – 87%

Kentucky Route Zero: TV Edition – 87%

Streets of Rage 4 – 86%

Huntdown – 86%

Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition – 85%

Hades

Лучшие игры 2020 для iPhone:

XCOM 2 Collection – 89%

Moonlighter – 88%

If Found... – 88%

Castlevania: Symphony of the Night – 88%

Company of Heroes – 86%

Slay the Spire – 85%

South of the Circle – 84%

Crying Suns – 84%

Genshin Impact – 83%

HoloVista – 83%

XCOM 2 Collection

Напомним, что в настоящий момент сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store проходят тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.

В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.