Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топе симуляторы искоренение нечисти

Кадр из Doom Eternal / id Software

Игровые издания продолжают подводить итоги уходящего года. На этот раз редакция портала Pcgamesn, освещающая игры для персональных компьютеров, поделилась списком из 10 лучших ПК-игр 2020 года.

Редакция просит не беспокоиться о нумерации, все продукты рекомендуются. В перечень включены как и мультиплатформеные проекты, вышедшие на консолях, так и эксклюзивы ПК.

В топе расположился симулятор искоренения нечисти DOOM Eternal, который закрепил за id Software звание одного из ведущих разработчиков шутеров от первого лица. До 5 января игру купить в сервисе цифровой дистрибуции Steam со скидкой 67% за 264 грн.

На втором месте закрепился "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades, главным героем которого является молодой сын правителя царства мертвых – Аида. Half-Life: Alyx, первая игра по вселенной Half-Life более чем за 12 лет, замыкает тройку лидеров.

Полный список лучших игр 2020 от Pcgamesn выглядит следующим образом:

DOOM Eternal;

Hades;

Half-Life: Alyx;

Assassin’s Creed Valhalla;

Crusader 3;

Star Wars: Squadrons;

Microsoft Flight Simulator;

Call of Duty: Black Ops – Cold War;

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2;

Spelunky 2.

Half-Life: Alyx

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.