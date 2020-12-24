УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топе симуляторы искоренение нечисти

24 декабря 2020, 20:53

В топе нашлось место как и высокобюджетным боевикам, так и нишевым, но интересным инди-играм.

Кадр из Doom Eternal / id Software
Кадр из Doom Eternal / id Software

Игровые издания продолжают подводить итоги уходящего года. На этот раз редакция портала Pcgamesn, освещающая игры для персональных компьютеров, поделилась списком из 10 лучших ПК-игр 2020 года.

Редакция просит не беспокоиться о нумерации, все продукты рекомендуются. В перечень включены как и мультиплатформеные проекты, вышедшие на консолях, так и эксклюзивы ПК.

В топе расположился симулятор искоренения нечисти DOOM Eternal, который закрепил за id Software звание одного из ведущих разработчиков шутеров от первого лица. До 5 января игру купить в сервисе цифровой дистрибуции Steam со скидкой 67% за 264 грн.

На втором месте закрепился "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades, главным героем которого является молодой сын правителя царства мертвых – Аида. Half-Life: Alyx, первая игра по вселенной Half-Life более чем за 12 лет, замыкает тройку лидеров.

Полный список лучших игр 2020 от Pcgamesn выглядит следующим образом:

  • DOOM Eternal;
  • Hades;
  • Half-Life: Alyx;
  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Crusader 3;
  • Star Wars: Squadrons;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • Call of Duty: Black Ops – Cold War;
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2;
  • Spelunky 2.
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.

компьютерные игры Doom Eternal Half-Life Alyx
Сейчас вы просматриваете новость «Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топе симуляторы искоренение нечисти». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальностиВ Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности Дуров рассказал, как и когда будет монетизировать TelegramДуров рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020 Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFCНе можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Нашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игрыНашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игры
Следующий материал

Последние новости

21:10
В МИД Украины озвучили главные пути получения вакцины от коронавируса
21:09
Диетологи рассказали, почему детокс - это "ужасно" Видео
21:07
Пробыл три года за решеткой в России: в Украину вернулся экс-охранник Яроша
20:53
Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топе симуляторы искоренение нечисти
20:49
В Госстате назвали уровень безработицы в Украине
Реклама
20:47
Рак кишечника: назван тип фигуры, который в зоне риска Видео
20:44
Специалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно встретить Новый год
20:38
Партия Порошенко готовит "подарок" киевским врачам: отмена 5000 грн доплат, – эксперт
20:33
Гороскоп на 25 декабря 2020 года для всех: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
20:28
Новый штамм Covid-19 из ЮАР признали более агрессивным
20:05
Суд ЕС принял скандальное решение о санкциях против Азарова
19:42
Власти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте Видео
19:39
Зеленская раскрыла подробности жизни на госдаче в Конча-Заспе Видео
19:36
В метро Киева рассказали, что чаще всего теряют пассажиры Видео
19:08
В Украину из Европы массово нагрянул птичий грипп
19:03
В аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов Видео
19:00
Союз аниматоров Украины запустил интерактивную игру об украинских художницах 60-х
18:33
В Киеве Центральный автовокзал ждет реконструкция Видео
18:32
Обнародован подробный план вакцинации населения от COVID-19 Видео
18:20
Создатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезоне Видео
Реклама
18:00
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
17:54
Часть единой команды, которая пришла к власти с Зеленским полтора года назад, сейчас почему-то решила, что они — самостоятельные игроки: советник ОП
17:49
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают одну из самых высокооцененных игр десятилетия
17:45
В Украине сокращен список стран красной зоны: два государства покинули перечень
17:36
Катя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни
17:33
В Украине подскочили цены на производство тепла для населения Видео
16:57
Сенцова понесло: после скандального заявления насчет Кернеса режиссер "наехал" на власть
16:45
Создатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильма
16:36
Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Видео
16:30
Попытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным провалом Видео
15:56
Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии Видео
15:39
Юрий Бардаш стал папой и показал дочь - трогательные фото
15:31
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
15:31
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
15:30
Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности – CD Projekt Red исправила критическую ошибку
15:25
Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию Видео
15:22
"Меншовартисть бесит": эксперт раскритиковал Кабмин за цены на проезд по платным дорогам Видео
15:08
Астролог спрогнозировал свержение режимов Лукашенко и Путина Видео
14:36
В МИД Украины раскрыли планы по переговорам с Россией Видео
14:31
Как в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм Душа Видео
Реклама
14:30
Хогвартс ждет – в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной Гарри Поттера Видео
14:11
Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба
13:47
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности
13:43
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
13:35
"Талант Сенцова умер, не родившись": музыкант вступился за Кернеса острой песней Видео
13:28
В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения Видео
13:26
"Не благотворительный фонд": в Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам
13:14
Создатель культовой серии Silent Hill поделился первыми подробностями о своем новом проекте Видео
12:56
Степанов рассказал, где именно в Украине можно будет привиться от COVID-19 Видео
12:38
У Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять