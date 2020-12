Названы номинанты на премию Steam 2020: голосование начнется вместе с новогодней распродажей

Death Stranding

Компания Valve опубликовала список тайтлов, которые претендуют на победу в различных номинациях в рамках ежегодной премии Steam Awards 2020. Лауреаты были отобраны посредством голосования пользователями сервиса цифровой дистрибуции корпорации Valve.

Так, исключением стала лишь награда за лучшую игру уходящего года – её объявят завтра с началом новогодней распродажи в 20:00 по Киевскому времени, тогда же начнётся голосование во всех категориях.

Отметим, что за каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории). Собрав полный набор таких карточек, можно будет создать значок премии Steam. Победителей назовут 3 января 2021-го в 20:00 по Киеву.

Лучший визуальный стиль

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game

Мстители

Black Mesa

Кадр из Ori and the Will of the Wisps / Moon Studios

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro: Exodus

Horizon: Zero Dawn

Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Игра года для VR

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

Лучшая игра с долгой поддержкой

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

Ведьмак 3: Дикая охота

No Man's Sky

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Лучшая кооперативная игра

Fall Guys

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Кадр из Sea of Thieves / Rare

Самый инновационный геймплей

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Лучшая сложная игра

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Кадр из Ghostrunner / One More Level

Лучшая медитативная игра

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory

Untitled Goose Game

Factorio

Кадр из Satisfactory / Coffee Stain Studio

Лучший саундтрек

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Person 4 Golden

Кадр из Doom Eternal / id Software

Напомним, что ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Как ни странно, продолжение приключенческого боевика The Last of Us, получившее высочайшие баллы от множества зарубежных изданий, расположилось на второй строчке. Лидером стал другой эксклюзив PlayStation 4.

Итак, согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.