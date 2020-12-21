Названы номинанты на премию Steam 2020: голосование начнется вместе с новогодней распродажей

За каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории).
Компания Valve опубликовала список тайтлов, которые претендуют на победу в различных номинациях в рамках ежегодной премии Steam Awards 2020. Лауреаты были отобраны посредством голосования пользователями сервиса цифровой дистрибуции корпорации Valve.
Так, исключением стала лишь награда за лучшую игру уходящего года – её объявят завтра с началом новогодней распродажи в 20:00 по Киевскому времени, тогда же начнётся голосование во всех категориях.
Отметим, что за каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории). Собрав полный набор таких карточек, можно будет создать значок премии Steam. Победителей назовут 3 января 2021-го в 20:00 по Киеву.
Лучший визуальный стиль
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game
- Мстители
- Black Mesa
Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro: Exodus
- Horizon: Zero Dawn
Игра года для VR
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Лучшая игра с долгой поддержкой
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- Ведьмак 3: Дикая охота
- No Man's Sky
Лучшая кооперативная игра
- Fall Guys
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
Самый инновационный геймплей
- Death Stranding
- Control
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Лучшая сложная игра
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
Лучшая медитативная игра
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio
Лучший саундтрек
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed: Heat
- Person 4 Golden
Напомним, что ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.
Как ни странно, продолжение приключенческого боевика The Last of Us, получившее высочайшие баллы от множества зарубежных изданий, расположилось на второй строчке. Лидером стал другой эксклюзив PlayStation 4.
Итак, согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.
В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.