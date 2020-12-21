УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Названы номинанты на премию Steam 2020: голосование начнется вместе с новогодней распродажей

21 декабря 2020, 21:11

За каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории).

Death Stranding
Death Stranding

Компания Valve опубликовала список тайтлов, которые претендуют на победу в различных номинациях в рамках ежегодной премии Steam Awards 2020. Лауреаты были отобраны посредством голосования пользователями сервиса цифровой дистрибуции корпорации Valve.

Так, исключением стала лишь награда за лучшую игру уходящего года – её объявят завтра с началом новогодней распродажи в 20:00 по Киевскому времени, тогда же начнётся голосование во всех категориях.

Отметим, что за каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории). Собрав полный набор таких карточек, можно будет создать значок премии Steam. Победителей назовут 3 января 2021-го в 20:00 по Киеву.

Лучший визуальный стиль

  • Ori and the Will of the Wisps
  • Battlefield V
  • There Is No Game
  • Мстители
  • Black Mesa
Ori and the Will of the Wisps
Кадр из Ori and the Will of the Wisps / Moon Studios

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

  • Red Dead Redemption 2
  • Detroit: Become Human
  • Mafia: Definitive Edition
  • Metro: Exodus
  • Horizon: Zero Dawn
Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Игра года для VR

  • Half-Life: Alyx
  • Phasmophobia
  • The Room VR: A Dark Matter
  • Thief Simulator VR
  • Star Wars: Squadrons
Half-Life: Alyx
Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

Лучшая игра с долгой поддержкой

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Among Us
  • Terraria
  • Ведьмак 3: Дикая охота
  • No Man's Sky
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Лучшая кооперативная игра

  • Fall Guys
  • Sea of Thieves
  • Borderlands 3
  • Deep Rock Galactic
  • Risk of Rain 2
Sea of Thieves
Кадр из Sea of Thieves / Rare

Самый инновационный геймплей

  • Death Stranding
  • Control
  • Superliminal
  • Noita
  • Teardown
Кадр из Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Лучшая сложная игра

  • Apex Legends
  • Crusader Kings III
  • Ghostrunner
  • FIFA 21
  • GTFO
Ghostrunner
Кадр из Ghostrunner / One More Level

Лучшая медитативная игра

  • The Sims 4
  • Microsoft Flight Simulator
  • Satisfactory
  • Untitled Goose Game
  • Factorio
Satisfactory
Кадр из Satisfactory / Coffee Stain Studio

Лучший саундтрек

  • DOOM Eternal
  • Halo: The Master Chief Collection
  • Helltaker
  • Need for Speed: Heat
  • Person 4 Golden
Кадр из Doom Eternal / id Software
Кадр из Doom Eternal / id Software

Напомним, что ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Как ни странно, продолжение приключенческого боевика The Last of Us, получившее высочайшие баллы от множества зарубежных изданий, расположилось на второй строчке. Лидером стал другой эксклюзив PlayStation 4.

Итак, согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.

Steam
Сейчас вы просматриваете новость «Названы номинанты на премию Steam 2020: голосование начнется вместе с новогодней распродажей». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохраненияБудьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения EGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStationEGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStation Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия SonyГеймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony Как посмотреть истории в Инстаграм анонимно: простые способыКак посмотреть истории в Инстаграм анонимно: простые способы Триумф и провал Cyberpunk 2077 – что пошло не так?Триумф и провал Cyberpunk 2077 – что пошло не так?
Следующий материал

Последние новости

22:56
Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов
22:51
Миру грозит глобальная катастрофа: названы сроки Видео
22:46
В ФСБ прошлись по записи разговора Навального с возможным отравителем Видео
22:21
Гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
22:13
Замглавы Офиса президента подала в отставку
Реклама
21:57
Академик назвал три важных качества нового штамма коронавируса Видео
21:54
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
21:50
Таня Брык - биография, личная жизнь и модельная карьера
21:45
Комаровский рассказал, имеет ли смысл пропитывать маску антисептиком и самогоном Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 - кто победил
21:36
Криклий поведал, будут ли отменять авиасообщение с Британией Видео
21:22
​У Зеленского сделали заявление о сотрудничестве с МВФ​ Видео
21:11
Названы номинанты на премию Steam 2020: голосование начнется вместе с новогодней распродажей
21:05
Названы жуткие последствия пандемии COVID-19 Видео
21:00
Самые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
20:52
На Киевщине ветеран ООС зверски убил бабушку граблями
20:24
Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики Видео
20:10
В Харьков прибыл борт с телом Кернеса Видео
20:00
Фанаты PS4-эксклюзива "Призрак Цусимы" помогли восстановить святыню в настоящей Цусиме
19:57
​Из COVID-фонда забрали более 100 миллионов: куда отдали деньги Видео
Реклама
19:55
Оля Полякова поделилась секретами сексуального воспитания детей
19:38
Как увеличить объем легких: простые способы оправиться после болезни Видео
19:37
Минюст США выдвинул России жесткое обвинение Видео
19:15
В ​ВОЗ сделали важное заявление о новом штамме COVID-19 Видео
19:08
Буславец решила уволиться с поста замминистра энергетики
19:05
Зеленский перечислил важные достижения уходящего года
19:05
Супер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020 Видео
18:46
​Когда придут снег и морозы в Украину: прогноз синоптика Видео
18:40
Как долго длится эффект ботокса: факты и предупреждения Видео
18:39
Создатели Fall Guys подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников Видео
18:39
Вакцина от коронавируса BioNTech-Pfizer: в ЕС приняли ключевое решение Видео
18:35
"Памятник Русской Смерти": в России решили судьбу скандального памятника Аленка
18:28
Ученые выяснили, какое природное средство подавляет коронавирус Видео
18:15
Новый штамм коронавируса: ученые заявили, что вирус "убежит" от вакцины​ Видео
17:42
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают один из лучших хорроров десятилетия
17:32
В Харькове курсантки вуза МВД станцевали под Вороваек для TikTok Видео
17:27
Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус
17:23
То дождь, то снег: Укргидрометцентр расписал погоду по дням до 1 января Видео
17:19
Новый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасности Видео
17:08
Добивал лежачего без сознания: в Днепре отморозок жестоко избил парня Видео
Реклама
17:02
Как отбелить зубы натуральными средствами: 6 способов Видео
16:59
Как играть в шахматы с Бет Хармон из сериала "Ход Королевы"
16:50
Хищения в Укроборонроме - СМИ узнали, что Гладковский-младший получил подозрение Видео
16:35
В Rockstar Games рассказали, планируют ли они отказаться от одиночного режима в GTA VI Видео
16:35
Лаванда помогает против стресса и бессонницы: названы другие преимущества Видео
16:25
Вирус-мутант нашли в Украине, врач назвал регион Видео
16:18
Krona Park II получил звание "Выбор года"! новости компании
16:05
Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом Видео
16:00
Лучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома Видео
15:59
Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2020-ом году
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять