Стало известно, какие игры больше всего обогащали издателей в 2020-ом году

Самые прибыльные видеоигры 2020 года – рейтинг / Doom Eternal

По данным аналитического агентства SuperData Research, траты на игры и цифровые развлечения в 2020 году выросли на 12% и составили 139,9 миллиарда долларов.

73,8 миллиарда долларов пришлось на мобильные игры, пользователи ПК потратили 33,1 миллиарда долларов, а владельцы консолей – 19,7 миллиарда долларов. На долю виртуальной реальности приходится 6,7 миллиарда долларов – это на 25% больше, чем в 2019 году.

Условно бесплатный сектор почувствовал в этом году значительный приток как интереса аудитории, так следственно и денег. Прирост составил 9%, а общий заработок – 98.4 миллиарда долларов, что около 78% всех денег, что смогла заработать игровая индустрия в ушедшем году. Внутри сегмента прирост замечен в пользу аудитории PC.

Самые прибыльные условно-бесплатные игры 2020 года по подсчётам аналитиков SuperData стали:

Honor of Kings - 2.4 миллиарда долларов;

Peacekeeper Elite - 2.3 миллиарда долларов;

Roblox - 2.2 миллиарда долларов;

Free Fire - 2.1 миллиарда долларов;

Pokemon Go - 1.9 миллиарда долларов;

League of Legends - 1,7 миллиарда долларов;

Candy Crush Saga - 1.6 миллиарда долларов;

AFK Arena - 1.4 миллиарда долларов;

Gardenscapes New Acres - 1.4 миллиарда долларов;

1Dungeon Fighter Online - 1.4 миллиарда долларов.

Самые прибыльные платные игры 2020:

Call of Duty: Modern Warfare – 1,91 миллиарда долларов;

FIFA 20 – 1,08 миллиарда долларов;

Grand Theft Auto V – 911 миллионов долларов;

NBA 2K21 – 889 миллионов долларов;

NBA 2K20 – 771 миллион долларов;

Call of Duty: Black Ops Cold War – 678 миллионов долларов;

Animal Crossing: New Horizon – 654 миллиона долларов;

Cyberpunk 2077 – 609 миллионов долларов;

The Sims 4 – 462 миллиона долларов;

DOOM Eternal – 454 миллиона долларов.

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.