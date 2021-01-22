УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077

22 января 2021, 15:50

По его словам, не стоит винить разработчиков – с проблемами консольных версий сталкиваются практически все.

Глава Valve заступился за Cyberpunk 2077 / CDPR

Гейб Ньюэлл – один из основателей и генеральный директор компании Valve, создатель культовой серии Half-Life, да и в целом очень важный и влиятельный человек в игровой индустрии – дал интервью новостному порталу 1 NEWS. В нём он поделился своими мыслями по поводу ситуации с многострадальным проектом Cyberpunk 2077.

Он уже успел поиграть в игру, и она ему чрезвычайно понравилась. Гейб рассказал, что как разработчик, он хорошо понимает ситуацию, в которой оказались CD Projekt Red, и просит отнестись к ним с пониманием. "Люди злятся, потому что им не все равно", – добавил Ньюэлл.

Глава Valve считает, что в некоторых аспектах игра сделана просто блестяще, и это отчетливо показывает, что был проделан огромный объем работы. По его словам, несправедливо бросать камни в разработчиков, потому что даже просто выпустить что-то столь сложное и амбициозное – это уже довольно круто.

А вот решение Sony убрать Cyberpunk 2077 из своего магазина PlayStation Store Ньюэлл назвал "необычным". Он добавил, что иногда и сам получает оскорбительные письма об играх своей компании, и что отвечать их авторам тем же бессмысленно. Лучше всего сейчас извлечь уроки из ситуации.

Скандал вокруг Cyberpunk 2077 разгорелся с новой силой после выхода расследования Bloomberg о процессе создания амбициозной игры. Более 20 бывших и текущих сотрудников студии CD Projekt RED рассказали, что руководство CDPR сосредоточилось на маркетинге в ущерб разработке проекта и установило нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

Читайте такжеВдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077

По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. В ближайшие 10 дней выйдет первое крупное обновление, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red
Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

Valve Cyberpunk 2077 Half-Life Гейб Ньюэлл
Сейчас вы просматриваете новость «"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VIФанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существованиеЛегендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИНа Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплейИтоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей
Следующий материал

Последние новости

16:55
Салаты из пекинской капусты: 5 вкусных рецептов
16:54
Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон
16:41
"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма Видео
16:38
"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу Видео
16:31
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
Реклама
16:17
Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом
16:15
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
16:06
Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта Видео
15:58
Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль Видео
15:54
Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина Видео
15:50
"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077
15:48
Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз Видео
15:40
Подпольная вакцинация от COVID-19: СМИ узнали, как вакцина Pfizer могла попасть в Украину Видео
15:27
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями
15:25
Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата" Видео
15:13
Кравчук высказался о поездке в Крым
15:13
Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы Видео
14:57
Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине Видео
14:53
Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика
14:52
Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей Видео
Реклама
14:49
Макгрегор - Порье: дата боя, где смотреть и кто фаворит
14:39
Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове Видео
14:35
В сервисе Steam можно приобрести первый месяц подписки EA Play за 26 грн – благодаря скидке в 80%
14:35
Мать Давы высказалась про Ольгу Бузову Видео
14:23
"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны
14:21
"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом Видео
14:07
Как исправить осанку: упражнения для ровной спины Видео
14:06
У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России Видео
13:58
"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты Видео
13:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
13:44
Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19 Видео
13:38
Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
13:36
До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные Видео
13:19
Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов
13:09
Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии Видео
13:03
Как завязать бант: лучшие способы Видео
12:58
Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра Видео
12:57
НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов
12:51
Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины Видео
12:36
Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков Видео
Реклама
12:34
"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального Видео
12:27
Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере Видео
12:18
Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком Видео
12:13
Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей Видео
12:09
Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела Видео
12:00
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
11:48
Адель разводится с мужем после двух лет разрыва
11:29
Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5 Видео
11:29
В Киеве отметелили сотрудников Радио Свобода: СМИ узнали причину
11:20
Пробили череп, поломали кости: появилась реакция Киева на избиение 14-летнего украинца в Париже Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять