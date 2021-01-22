"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077

Глава Valve заступился за Cyberpunk 2077 / CDPR

Гейб Ньюэлл – один из основателей и генеральный директор компании Valve, создатель культовой серии Half-Life, да и в целом очень важный и влиятельный человек в игровой индустрии – дал интервью новостному порталу 1 NEWS. В нём он поделился своими мыслями по поводу ситуации с многострадальным проектом Cyberpunk 2077.

Он уже успел поиграть в игру, и она ему чрезвычайно понравилась. Гейб рассказал, что как разработчик, он хорошо понимает ситуацию, в которой оказались CD Projekt Red, и просит отнестись к ним с пониманием. "Люди злятся, потому что им не все равно", – добавил Ньюэлл.

Глава Valve считает, что в некоторых аспектах игра сделана просто блестяще, и это отчетливо показывает, что был проделан огромный объем работы. По его словам, несправедливо бросать камни в разработчиков, потому что даже просто выпустить что-то столь сложное и амбициозное – это уже довольно круто.

А вот решение Sony убрать Cyberpunk 2077 из своего магазина PlayStation Store Ньюэлл назвал "необычным". Он добавил, что иногда и сам получает оскорбительные письма об играх своей компании, и что отвечать их авторам тем же бессмысленно. Лучше всего сейчас извлечь уроки из ситуации.

Скандал вокруг Cyberpunk 2077 разгорелся с новой силой после выхода расследования Bloomberg о процессе создания амбициозной игры. Более 20 бывших и текущих сотрудников студии CD Projekt RED рассказали, что руководство CDPR сосредоточилось на маркетинге в ущерб разработке проекта и установило нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

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По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. В ближайшие 10 дней выйдет первое крупное обновление, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.