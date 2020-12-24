Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC

KFConsole / NewsBeezer

Ранее в этом году KFC уже говорила о своей игровой консоли и даже показала её видео-концепт, но тогда все восприняли это как шутку и троллинг консолей нового поколения от Microsoft и Sony. Кто же знал, что они всерьёз?

На днях сеть быстрого питания официально показала устройство, которое было разработан совместно с Cooler Master. Помимо высокой производительности KFConsole отличается наличием "куриной камеры" для подогрева еды.

Консоль в свою очередь выглядит как гриль-жаровня с отдельным отсеком для еды. Специалисты компании утверждают, что гриль является частью системы охлаждения, которая специально создана для отвода тепла. Сама же консоль построена на базе платформы Intel NUC 9 Extreme с видеокартой ASUS GeForce RTX. Также установлен SSD на 1 ТБ от Seagate и 32 ГБ оперативной памяти. KFConsole отлично подойдёт для игры в режиме виртуальной реальности, будет поддерживать трассировку лучей и 4K-разрешение, а также сможет выдавать 240 кадров в секунду при частоте экрана в 240 Гц.

В KFC подтверждают, что действительно намерены запустить в продажу данную игровую консоль. Руководитель отдела по связям с общественностью KFC Марк Чиверс заверил, что KFConsole – это "флагманское предложение". Стоимость новинки пока что неизвестна.

KFConsole - презентация консоли

Ранее журнал Forbes назвал Xbox Series X главным разочарованием 2020 года. По его словам, Microsoft выпустила хорошую консоль, однако она ощущается как "крохотный шаг вперёд, а не традиционный огромный прыжок", который присущ при переходе со старого поколение консолей на новое.

Вдобавок автор прошелся по отсутствию эксклюзивов. Microsoft перенесла Halo Infinite на неопределенный срок, а в ближайшее время выпустить ничего от своих студий не обещает. У конкурентов из Sony ситуация обстоит иным образом – эксклюзивы есть прямо на старте, причем один из проектов получил больше 90 баллов на Metacritic. На 2021 год Sony тоже обещает мощную линейку с блокбастерами, среди которых сиквелы God of War и Horizon Zero Dawn.

Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. В частности, большинство украинских магазинов уже полностью распродали первые партии "нест-ген" консолей от Microsoft.