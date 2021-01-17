Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5

Microsoft зарегистрировала новый товарый знак Xbox Series XS / Newsweek

Компания Microsoft приучила игроков, что через несколько лет после выпуска на рынок новых приставок, она выпускает их недорогую Slim-версию. В случае с Xbox One на это ушло 3 года, и, судя по всему, компания уже вовсю готовится к выпуску нового устройства.

В конце 2020-го Microsoft подала заявку в Патентное ведомство США на регистрацию товарного знака "Xbox Series XS", а уже в начале этого года заявка поступила во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности.

Предположительно, новая консоль будет промежуточным вариантом между Xbox Series X|S и аналогом цифровой версии PlayStation 5. То есть её тех. характеристики будут аналогичны Series X, однако она будет дешевле из-за отсутствия привода Blu-ray. Стоит отметить, что спрос на новые игровые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 до сих пор превышает предложение. Складские запасы постепенно пополняются, но многие пользователи, оформившие заказы еще в 2020-ом, продолжают ждать свои консоли.

Что касается новинки, то о дате ее выхода и стоимости пока ничего не известно. Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Так, значительная разница в ценеконсолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

Ранее в сети гуляли слухи о том, что другой платформодержатель, Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в конце второй половины 2021 года. Причём речь идёт не о тематических изданиях, вроде PS5 Spider-Man Edition, а другом дизайне и "начинке", вроде уменьшенной, упрощённой и удешевлённой версии, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite.

Предположительно, она станет хорошей альтернативой Xbox Series S. Цифровая версия PS5 с этой миссией явно не справляется, поскольку она на 100 евро дороже Xbox Series S.