Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5

Об этом косвенно говорит регистрация нового товарного знака "Xbox Series XS," которая была произведена несколькими неделями ранее.
Компания Microsoft приучила игроков, что через несколько лет после выпуска на рынок новых приставок, она выпускает их недорогую Slim-версию. В случае с Xbox One на это ушло 3 года, и, судя по всему, компания уже вовсю готовится к выпуску нового устройства.
В конце 2020-го Microsoft подала заявку в Патентное ведомство США на регистрацию товарного знака "Xbox Series XS", а уже в начале этого года заявка поступила во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности.
Предположительно, новая консоль будет промежуточным вариантом между Xbox Series X|S и аналогом цифровой версии PlayStation 5. То есть её тех. характеристики будут аналогичны Series X, однако она будет дешевле из-за отсутствия привода Blu-ray. Стоит отметить, что спрос на новые игровые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 до сих пор превышает предложение. Складские запасы постепенно пополняются, но многие пользователи, оформившие заказы еще в 2020-ом, продолжают ждать свои консоли.
Что касается новинки, то о дате ее выхода и стоимости пока ничего не известно. Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Так, значительная разница в ценеконсолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.
Ранее в сети гуляли слухи о том, что другой платформодержатель, Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в конце второй половины 2021 года. Причём речь идёт не о тематических изданиях, вроде PS5 Spider-Man Edition, а другом дизайне и "начинке", вроде уменьшенной, упрощённой и удешевлённой версии, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite.
Предположительно, она станет хорошей альтернативой Xbox Series S. Цифровая версия PS5 с этой миссией явно не справляется, поскольку она на 100 евро дороже Xbox Series S.