Не спешите с покупкой – в Сети назвали дату выхода бюджетной PS5

PS5 / Sony

В китайской социальной сети Weibo активно обсуждается слух о том, что корпорация Sony выпустит новую версию консоли PlayStation 5 уже в конце второй половины 2021 года.

Об этом сообщает местный техноблогер и информатор под ником Mobile Сhip Master, известный точными прогнозами о будущих продуктах PlayStation.

Причём речь идёт не о тематических изданиях, вроде PS5 Spider-Man Edition, а другом дизайне и "начинке", вроде уменьшенной, упрощённой и удешевлённой версии, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite.

Предположительно, она станет хорошей альтернативой Xbox Series S. Цифровая версия PS5 с этой миссией явно не справляется, поскольку она на 100 евро дороже Xbox Series S.

Sony PS5 Lite / 2021

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.