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Не забывайте заглядывать в Epic Games Store – сегодня там раздают высокооцененную украинскую игру

22 декабря 2020, 17:46

Забрать тайтл можно в течение суток, до 18:00 по Киеву 23 декабря.

Кадр из Метро 2033 / 4A Games

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают переиздание оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games.

Забрать тайтл можно до 23 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат продолжение легендарной серии экономических стратегий Tropico 5.

Не забывайте заглядывать в Epic Games Store – сегодня там раздают высокоценную украинскую игру

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Ранее в EGS отдали градостроительный симулятор Cities: Skylines, платформер Oddworld: New 'n' Tasty, симулятор выживания The Long Dark, проект в жанре "башенная защита" Defense Grid: The Awakening и атмосферную игру во вселенной "Чужих" Alien: Isolation. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Metro: Exodus Epic Games Store 4A Games
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