Недолго музыка играла: появление Instagram Music в Украине оказалось ошибкой

Instagram / TechCrunch

Казалось бы – чудо свершилось. Но, увы. 3 декабря в Instagram на территории Украины и других стран СНГ появилась возможность добавлять музыку в истории. Доступных песен в библиотеке было немного.

Позже представители Facebook заявили, что этот запуск был ошибкой, и закрыл доступ к композициям. Компания утверждает, что стремится предоставить доступ к функции большему количеству людей по всему миру, но пока не может назвать сроки её появления в Украине и других странах СНГ.

Напомним, что функциональность доступна в разных странах уже более двух лет, но в Украине и других странах СНГ такие истории отображаются со злосчастной пометкой: "Музыка Instagram недоступна в вашем регионе".

В Украине функция пока будет оставаться недоступной и дальше.

Instagram Music / Addictivetips

Ранее мы сообщали, что популярная соцсеть впервые за много лет изменила дизайн главного экрана. Так, в частности, на главный экран добавили вкладку Reels – это сервис внутри самого Instagram, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты (проще говоря аналог TikTok'a).

Также на главном экране появилась вкладка Shop: страница покупок с возможностью оплатить их через сервис онлайн-платежей Facebook Pay.