"Неуклюжая железка": Основатель Telegram Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12

iPhone 12 / Apple

Основатель Telegram и "ВКонтакте", бизнесмен Павел Дуров, поделился мнением об iPhone 12 Pro в личном Telegram-канале.

Он охарактеризовал смартфон очень громоздким устройством, которое выглядит как негабаритный iPhone 5 с торчащими из разных сторон камерами.

Смартфон имеет низкое соотношение экрана, а также создаётся ощущение устаревшего оборудования – по мнению Дурова, за 9 лет после смерти Стива Джобса Apple так и не смогла придумать ничего нового и существует за счёт технологий и репутации, которые были получены без значимых инноваций.

"Неудивительно, что с начала года продажи iPhone снились на 21 %. И если тенденция сохранится, то через 7–10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной", – подытожил бизнесмен.

Состоящая из четырех моделей iPhone 12, напомним, была представлена в октябре этого года. В нее вошли, помимо базовой двенадцатой модели, еще три версии: улучшенная, увеличенная и уменьшенная. Последняя однозначно в новинку для пользователей, так как раньше в рамках основной серии компактные модели не выходили.

В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.

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