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"Неуклюжая железка": Основатель Telegram Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12

22 ноября 2020, 15:23

Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

iPhone 12 / Apple
iPhone 12 / Apple

Основатель Telegram и "ВКонтакте", бизнесмен Павел Дуров, поделился мнением об iPhone 12 Pro в личном Telegram-канале.

Он охарактеризовал смартфон очень громоздким устройством, которое выглядит как негабаритный iPhone 5 с торчащими из разных сторон камерами.

Смартфон имеет низкое соотношение экрана, а также создаётся ощущение устаревшего оборудования – по мнению Дурова, за 9 лет после смерти Стива Джобса Apple так и не смогла придумать ничего нового и существует за счёт технологий и репутации, которые были получены без значимых инноваций.

"Неудивительно, что с начала года продажи iPhone снились на 21 %. И если тенденция сохранится, то через 7–10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной", – подытожил бизнесмен.

Состоящая из четырех моделей iPhone 12, напомним, была представлена в октябре этого года. В нее вошли, помимо базовой двенадцатой модели, еще три версии: улучшенная, увеличенная и уменьшенная. Последняя однозначно в новинку для пользователей, так как раньше в рамках основной серии компактные модели не выходили.

В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.

iPhone 12 новости - о чем сообщалось ранее:

  • Свежеиспеченные владельцы новых Айфонов сетуют на желтизну дисплея. Причем это возникает даже при отключении функции TrueTone, которая подстраивает баланс белого под окружающее освещение.
  • Компания Apple ограничила максимальную мощность беспроводной магнитной зарядки MagSafe при использовании с iPhone 12 mini — она будет выдавать 12 Вт против 15 Вт со всеми остальными новыми Айфонами.
  • Ранее покупатели новых Айфонов сетовали, дескать, плоские грани девайса не только скверно держат краску, но и до такой степени острые, что о них можно буквально порезаться.
  • Новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд за считанные часы при работе в сетях 5G..
Telegram Павел Дуров iPhone 12 iPhone 13
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