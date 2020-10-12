Ничего лишнего: Появилось первое видео с распаковкой Xbox Series X

Xbox Series X / Microsoft

В сети появилось видео с распаковкой новой игровой приставки Xbox Series X от компании Microsoft, которая появится на прилавках магазинов 10 ноября этого года.

В ролике, ожидаемо, демонстрируется содержимое коробки: кабель для подключения к сети, HDMI-кабель, геймпад с батарейками в комплекте и непосредственно консоль.

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Ранее в этом месяце издатель похвалился новым пройденным этапом, символизирующим рекордное количество контента и игр, выпущенных Xbox Game Studios в этом году.