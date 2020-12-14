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Nokia представила PureBook X14 – это первый ноутбук именитого бренда за долгие годы

14 декабря 2020, 22:22

Природа настолько очистилась, что в нее вернулась Nokia.с ноутбуками.

Nokia PureBook X14 / Techidence

Финский бренд электроники Nokia за последние годы основательно разросся. Если изначально издательский дом HMD Global выпускал под этим брендом смартфоны, то на сегодня на рынке присутствуют телевизоры, наушники, телевизионные приставки.

Сегодня, 14 декабря, финская компания совместно с индийским интернет-магазином Flipkart представила PureBook X14 – это первый ноутбук именитого бренда за долгие годы. Более десяти лет назад Nokia выпустила свой последний нетбук Booklet 3G, который, впрочем, не снискал популярности в массах.

PureBook X14 - характеристики

Nokia PureBook X14 получил алюминиево-магниевый корпус и 14-дюймовый дисплей Full HD с соотношением экрана к корпусу 86% и углами обзора 178 градусов. В основе лежит 4-х ядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения с графикой Intel UHD 620.

Над дисплеем громоздится веб-камера с инфракрасным датчиком для разблокировки по распознаванию лица владельца с помощью системы Windows Hello. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель емкостью 512 ГБ. ОЗУ (DDR4) – 8 ГБ. В качестве OC – Windows 10 Home.

Также Nokia PureBook X14 получил 2 порта USB 3.1, один USB 2.0, один USB-C, HDMI и RJ45.

Nokia PureBook X14 / GSMArena.com

PureBook X14 - цена

В Индии за новинку просят 59 990 рупий (около 22 700 грн по курсу). О поступлении продукта в других странах будет сообщено дополнительно.

Nokia PureBook X14 / GSMArena.com

Ранее мы сообщали, что Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов – Galaxy Note. Взамен компания сосредоточиться на развитии складных смартфонов.

Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, поэтому потребность в двух похожих линейках исчезает.

Предположительно, последним устройством в линейке Galaxy Note станет удешевлённый Note20 FE, наследник Galaxy S10e, получившему заслуженное признание фанатов по всему миру. Стилусы тоже никуда не денутся – их поддержку должны получить следующие поколения Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

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