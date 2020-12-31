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Новогодняя раздача бесплатных игр в EGS подходит к концу – успейте забрать последний подарок в 2020

31 декабря 2020, 19:16

15-ой и последней игрой акции стал экономический симулятор во вселенной "Мира Юрского периода".

Кадр из Jurassic World Evolution / Frontier Developments plc

Вот и подошла к концу новогодняя раздача игр в сервисе Epic Games Store. Последний подарок в 2020 году, экономический симулятор Jurassic World Evolution стал бесплатной на пятнадцатый день новогодней распродажи.

Забрать тайтл можно до 7 января декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт тактическая игра в жанре rogue-lite Crying Suns, в которой игрокам придется исследовать павшую по неведомым причинам империю.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания раздавала новую игру каждый день на протяжении двух недель. Пользователям сервиса бесплатно отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games.

Мероприятие проходило одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам. Все предложения действительны до 7-го января.

Из интересных предложений можно отметить:

Assassin’s Creed Valhalla
Кадр из Assassin’s Creed Valhalla / Ubisoft

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Epic Games Store
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