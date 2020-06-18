Цукерберг разрешил: в Whatsapp запустили денежные переводы

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Компания Facebook запустила сервис электронных платежей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети основатель и гендиректор компании Марк Цукерберг.

"Мы делаем отправку и получение денег такими же простыми, как публикация фотографий. Мы также даем возможность малым предприятиям осуществлять продажи прямо в WhatsApp", - написал он.

На данный момент, однако, функция перевода денег через мессенджер WhatsApp доступна только жителям Бразилии.

Новая опция работает на основе системы онлайн-платежей Facebook Pay. Перевод денег на данный момент бесплатен для потребителей. А компаниям за обработку платежей придется платить комиссию в размере 3,99% от суммы платежа.

Для совершения транзакций понадобится вводить шестизначный PIN-код либо отпечаток пальца.

Бета-тестирование система платежей в WhatsApp проходила в Индии с 2018 года. Партнерами WhatsApp в стране, где запускают систему, стали крупнейший бразильский государственный банк Banco do Brasil, частный банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.

Напомним, ранее российский холдинг Mail.ru Group рассказал о том, что легендарный мессенджер ICQ будет перезапущен в формате ICQ New.