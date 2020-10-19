УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Новые Fallout, DOOM и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник

19 октября 2020, 11:19

Руководитель Xbox заявил, что игры Bethesda заработают достаточно и без релиза на PlayStation.

xbox
Xbox / Bethesda

Ранее в этом году компания Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, которой принадлежит целый ряд известных дочерных геймстудий, включая создателей The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.

Пока компания до сих пор не детализировала свои планы касательно приобретений, однако глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) намекнул, что 7,5 миллиардов долларов были уплачены не для того, чтобы снабжать главного конкурента Sony играми.

В разговоре с порталом Kotaku Спенсер подтвердил, что Microsoft не обязана выпускать игры на платформах, которые она не контролирует, дабы финансовый аспект сделки имел смысл. Он также заявил, что "нет смысла" передавать игры для консолей не от Microsoft, так как в ином случае "сделка не будет работать на компанию".

Хотя глава Xbox не ответил прямо, будут ли игры от Bethesda мультиплатформенными, очевидно, что для Microsoft это не только вопрос финансовых ресурсов. Напомним, что ранее игры, финансируемые Microsoft, уже выпускались для платформ других производителей, однако сам Спенсер усомнился в жизнеспособности этой стратегии, проводя аналогии с Xbox One.

Кроме деталей покупки ZeniMax Media, Фил Спенсер также поделился своими мыслями по поводу предстоящего выхода Xbox Series X и Xbox Series S. По его словам, Series S может стать абсолютным "бестселлером" на рынке новых консолей — низкая цена будет решающим фактором для потребителя. На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Microsoft Sony Bethesda PlayStation 5 Xbox Series X Fallout The Elder Scrolls
Сейчас вы просматриваете новость «Новые Fallout, DOOM и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:29
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха
11:28
Коронавирус в Украине пересек новую психологичнскую отметку Видео
11:19
Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix
11:19
Новые Fallout, DOOM и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник Видео
11:11
Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья Видео
Реклама
11:06
Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем Видео
11:06
Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла Видео
10:31
МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними Видео
10:25
Почему женщин сильно тянет к сладкому: названа причина Видео
10:10
Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе Видео
10:06
Переборщила: о чем говорит беспрецедентное заявление посла США мнение
09:59
Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом
09:50
Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября Видео
09:48
Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов Видео
09:30
Ученый разъяснил, какие болезни "дарит" повторное заражение коронавирусом Видео
09:30
"Не только морковь": американский врач назвал продукты для здоровых глаз Видео
09:25
Стало известно, пойдут ли дети в школу с ноября
09:17
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
09:10
Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные
09:00
"Сердце перестает биться": врач рассказала о "синдроме разбитого сердца" и рисках Видео
Реклама
09:00
В Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе Видео
08:58
Евросоюз осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе Видео
08:46
Цельнозлаковые vs цельнозерновые: диетологи назвали более полезный продукт Видео
08:23
Зачем Зеленскому марихуана мнение
08:09
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил
07:59
Алиев сделал заявление о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе Видео
07:35
Навальный жестко раскритиковал Трампа: в чем причина Видео
07:07
В Минздраве объяснили, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19 Видео
06:56
Почему опрос Зеленского – не такая уж и плохая идея мнение
06:33
Врач развенчал популярный миф о лечении коронавируса народными методами Видео
05:57
Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы Видео
05:29
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
05:06
Что приводит к нищете каждый из знаков Зодиака Видео
04:30
"Картина апокалипсиса": эксперт предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата Видео
03:59
Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть Видео
03:04
Война за Карабах: военный эксперт назвал единственное условие перемирия Видео
02:15
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
01:37
В Чехии водометами и газом разогнали протест против карантина: фоторепортаж Фото Видео
01:34
Можно ли заразиться Covid-19 в самолете: в Пентагоне оценили риски
00:55
Время "страшного" маникюра на Хэллоуин 2020 настало: модные идеи и фото Фото
Реклама
00:03
Танці з зірками 2020 8 выпуск: кто покинул шоу 18 октября Видео
18 октября, воскресенье
23:44
Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму Фото Видео
23:25
В Украине зафиксирована самая короткая здоровая жизнь в Европе
22:55
Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных Видео
22:50
В Харькове активисты требуют декоммунизировать колбасу
22:28
В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят препарат от коронавируса Видео
22:00
"Летописец Путина" раскрыл "секрет", как президента берегут от Covid-19
21:52
Волонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского Фото Видео
21:32
В НБУ поведали, как банки перенесли удар коронавируса
21:03
Синоптики удивили прогнозом погоды на понедельник
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять