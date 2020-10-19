Новые Fallout, DOOM и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник

Xbox / Bethesda

Ранее в этом году компания Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, которой принадлежит целый ряд известных дочерных геймстудий, включая создателей The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.

Пока компания до сих пор не детализировала свои планы касательно приобретений, однако глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) намекнул, что 7,5 миллиардов долларов были уплачены не для того, чтобы снабжать главного конкурента Sony играми.

В разговоре с порталом Kotaku Спенсер подтвердил, что Microsoft не обязана выпускать игры на платформах, которые она не контролирует, дабы финансовый аспект сделки имел смысл. Он также заявил, что "нет смысла" передавать игры для консолей не от Microsoft, так как в ином случае "сделка не будет работать на компанию".

Хотя глава Xbox не ответил прямо, будут ли игры от Bethesda мультиплатформенными, очевидно, что для Microsoft это не только вопрос финансовых ресурсов. Напомним, что ранее игры, финансируемые Microsoft, уже выпускались для платформ других производителей, однако сам Спенсер усомнился в жизнеспособности этой стратегии, проводя аналогии с Xbox One.

Кроме деталей покупки ZeniMax Media, Фил Спенсер также поделился своими мыслями по поводу предстоящего выхода Xbox Series X и Xbox Series S. По его словам, Series S может стать абсолютным "бестселлером" на рынке новых консолей — низкая цена будет решающим фактором для потребителя. На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.