Новые iPhone SE – не единственный интересный продукт, который Apple готовит на 2021-ый

Apple работает над редизайном iMac и Mac Pro / Reuters

Как сообщают журналисты издания Bloomberg, помимо новых моделей iPhone SE и AirPods Pro с обновлённым дизайном, компания Apple также работает над редизайном iMac и Mac Pro – это будет одно из самых значительных визуальных изменений продуктов Apple в этом году.

Издание Bloomberg узнало у источника, что по внешнему виду новые компьютеры будут походить на монитор Apple Pro Display с симметричными рамками, а задняя крышка станет плоской, а не изогнутой, как в текущих iMac.

Также компания планирует выпустить два новых Mac Pro, один из которых является прямым обновлением текущего Mac Pro и будет по-прежнему использовать тот же дизайн, что и версия, выпущенная в 2019 году. Ему достанутся процессоры от Intel, однако в будущем всё-таки планируется переход на собственные ARM-чипы Apple M1.

Кроме того, Apple разрабатывает недорогой внешний монитор на замену Thunderbolt Display, который продавался за 999 долларов, но в 2016 году был снят с производства. Он станет дешевле благодаря матрице, ориентированной на обычных пользователей, а не на профессионалов. При этом яркость и контрастность сделают на уровне самых топовых моделей.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".