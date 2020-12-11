Новый Mass Effect официально анонсирован: дебютный трейлер и первые подробности

Кадр из Mass Effect 5/ BioWare

На церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в прошлом месяце в рамках празднования дня N7.

Подзаголовка или номера в названии пока нет, но самое интересное другое – в ролике показали разрушенные ретрансляторы, а также Лиару, которая поднимает из заснеженной земли значок N7, что, возможно, указывает на то, что игра является продолжением именно третьей части, а не Андромеды.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Руководитель игры Майк Гэмбл в свою очередь порекомендовал фанатам внимательно приглядеться к деталям тизера, которые расскажут много нового.

Mass Effect 5 - дебютный трейлер

Так, в частности, в тизере к новому Mass Effect намеренно были показаны кадры и из Млечного Пути, и из Андромеды. Возможно, действия новой части развернуться во времена после смерти Шепарда в начале Mass Effect 2, потому что в тизере мы видим как Лиара и ее команда, возможно, Ферон в ней, прибыли на Алкеру. А уже после игра продолжится в Андромеде.

Собственно такой подход был в Mass Effect: Andromeda, где первый тизер показывал Млечный путь, Землю и Луну.

Напомним, что последняя часть в серии – Mass Effect: Andromeda – вышла 21 марта 2017 года и получила смешанные отзывы игроков и прессы, в частности, из-за обилия ошибок, неинтересной истории и монотонных сюжетных миссий.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее стала известна дата выхода новой игры от создателей Dishonored и Prey.