Nvidia выпустила первый в 2021-ом драйвер для своих видеокарт: основные улучшения и изменения

ПК-версия Cyberpunk 2077 - самая красивая игра 2020 года / Nvidia

NVIDIA выпустила очередной графический драйвер в рамках программы Game Ready – GeForce 461.09 WHQL. Первое в этом году обновление не привносит каких-либо игровых оптимизаций, но содержит ряд улучшений и исправляет популярные ошибки общего характера.

В частности, многие владельцы GeForce GTX750Ti сталкивались со сбоем синего экрана – данная проблема была решена. Также устранены некоторые проблемы с зависанием и мерцанием, которые могли возникнуть с GeForce GTX1080Ti.

Какие изменения появились в новом драйвере от NVIDIA:

Компоненты драйвера стали более защищёнными и безопасными;

Исправлена ошибка, когда оверлей со счетчиком FPS активировался в приложениях Windows Почта и Календарь;

Исправлена ошибка синего экрана на видеокарте GeForce GTX750Ti;

На GeForce GTX1080Ti исправлены проблемы с мерцающим экраном и зависанием рабочего стола;

Некоторые модели ноутбуков Lenovo выдавали ошибки после выхода из спящего режима. С обновлением драйвера проблема должна уйти;

При подключении 3-х экранов с разрешением 4К часто происходил сбой синего экрана, данной проблемы больше быть не должно.

GeForce 461.09 - скачать

Новые драйверы предназначены для компьютеров и ноутбуков под управлением 64-битных версий ОС Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10, включая обновление Windows 10 October 2020 Update.

Скачать их можно с официального сайта Nvidia.

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.