Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android

Xiaomi Mi 11 - самый производительный смартфон на базе Android / AnTuTu

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на декабрь 2020-го года.

Важно отметить, что в таблице указаны средние, а не самые высокие результаты, при этом для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось суперхиту Xiaomi Mi 11 на топовом процессоре Snapdragon 888, который набирает в среднем 708 425 балла. Второе место занял лидер прошлых месяцев Huawei Mate 40 Pro+ на базе Kirin 9000. Причем разница между двумя моделями оказалась незначительной.

Третье место досталось Huawei Mate 40 Pro – 686 408 очков. Следом за ним идут Xiaomi Mi 10 Ultra с 667 006 баллами и Redmi K30S Ultra, который набрал 666 490 баллов. Остальные пять позиций заняли: iQOO 5, iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro+, Mate 40 и iQOO Neo3.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов декабря / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории безоговорочным лидером является Redmi 10X 5G с 400 742 баллами, а его Pro-версия, которой досталось четвертое место, уступает другому семейству – Huawei, в частности, nova 7 Pro и nova 7.

За четверкой лидеров следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820: Honor 30, Honor X10, Huawei nova 7 SE, Redmi Note9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G и Realme Q2 Pro 5G.

Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов декабря / AnTuTu

Ранее специалисты компании OnePlus показали уникальный смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса.

Так, под крышкой девайса инженеры разместили специальную пленку с оксидом металла – цвет меняется при подаче напряжения разной силы. OnePlus видит несколько практических применений – например, когда вам придет сообщение из мессенджера или вы пропустите звонок, серебристая поверхность станет синей.

Кроме того, благодаря радару миллиметрового диапазона, который отражает электромагнитные волны от окружающих объектов и встроен в модуль камеры, реализовано управление жестами. В частности, можно ответить на звонок, не поднимая смартфон – просто взмахнув рукой над ним.